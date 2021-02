La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que participará en las movilizaciones de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de forma telemática, porque “la pandemia está antes, y la vida está antes”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha dicho que participará en las movilizaciones “en todos los formatos posibles que no pongan en riesgo las decisiones de las autoridades sanitarias”, aunque ha destacado la importancia de la fecha, porque “las mujeres, no solo las españolas, estamos recibiendo un particular envite de la ultraderecha”.

Según ha dicho, se está intentando “retroceder los avances en relación a la igualdad entre hombres y mujeres”, algo que “forma parte de la política más negra internacional contra las mujeres en el mundo”.

“Ya nos gustará salir el 8 de marzo y contestar políticamente”, ha subrayado, con la premisa de que “del pasado 8 de marzo todavía se habla en términos relacionados con la pandemia de manera burda”.

Carmen Calvo ha lamentado que “algún partido proponía que sea la fecha con la que se conmemore a las víctimas de la covid, una nueva injuria”, para destacar de nuevo, sobre su participación en las movilizaciones: "participaré en todas las formas telemáticas, más o menos novedosas”.