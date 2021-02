Un vecino de Alhama de Murcia está siendo investigado como presunto autor de un delito de injurias a la Corona, informan fuentes cercanas al caso.

El denunciado es un hombre de nacionalidad española y 40 años de edad, sobre el cual la Policía Local actuó de oficio, tras tener conocimiento de un comentario que esta persona había vertido en una red social.

Tal y como explicaron las mismas fuentes, los municipales vieron el escrito en una cuenta de Facebook. En concreto, esta persona había hecho una publicación en la cual pedía "guillotina para el rey Felipe VI".

Además de relacionar el nombre del actual jefe del Estado con el método empleado en la Revolución Francesa para acabar con sus monarcas, el vecino había acompañado la publicación con una imagen del propio Felipe de Borbón. Al considerar que lo que había hecho esta persona podría tener responsabilidad penal, los agentes abrieron un proceso de oficio, esto es, por iniciativa de la Policía, sin que nadie denunciase a este individuo.

La Policía Local de Alhama de Murcia procedió a identificar a la persona que había escrito el texto y abrió diligencias, las cuales fueron remitidas a la Guardia Civil, indican las mismas fuentes.

Desde el Cuerpo, la investigación fue enviada al Juzgado, que será el que determinará si hay caso y ha de ser llamado a declarar el investigado, el cual no ha sido arrestado en ningún momento, recalcan las fuentes.

Que el comentario sobre el monarca y la guillotina lo hiciese en una red social como Facebook, con cientos de miles de usuarios en todo el mundo, añade publicidad al asunto. No obstante, dado que nadie ha denunciado al alhameño, no hay acusación particular en el proceso.

Detalla el vigente Código Penal que "el que calumniare o injuriare al rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son". El partido político Unidas Podemos proponía recientemente derogar los delitos de injurias a la Corona, a propósito del caso del rapero Pablo Hásel, encarcelado para cumplir una condena de nueve meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

También a raíz del caso del rapero, el Ministerio de Justicia ha anunciado que planteará una reforma con penas disuasorias, pero no privativas de libertad.