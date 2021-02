Los Mossos d'Esquadra se enfrentan a las 21.00 horas de este martes con algunos de los 1.200 manifestantes --según datos de la Policía Local-- que protestan en Lleida por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, y que ha dejado al menos un agente de la Guardia Urbana herido.

Algunos de los participantes han lanzado botellas de cristal contra los furgones de los Mossos d'Esquadra y han encendido bengalas ante la Subdelegación del Gobierno en la capital leridana.

Agentes de antidisturbios han perseguido a algunos manifestantes por las calles perpendiculares a la Avenida Francesc Macià de Lleida.

Tensión en Valencia

Una concentración celebrada este martes en Valencia en apoyo al rapero Pablo Hasél -detenido este martes en Lleida- ha finalizado con cargas policiales. "Nos ha tocado correr", ha apuntado uno de los testigos de lo ocurrido a Levante-EMV. La protesta había sido convocada a través de las redes sociales y ha comenzado sobre las siete de la tarde. Las fricciones entre los implicados y las fuerzas policiales se ha producido a los 30 minutos de comienzo de la acción.

Los participantes en la cita, celebrada en la plaza del Ayuntamiento de València, han exigido "libertad" para el rapero y han reivindicado la derogación de la conocida como 'ley mordaza'.

Entre aplausos, canciones del artista y gritos de "València está contigo", los participantes han secundado las movilizaciones convocadas en varias ciudades tras el arresto durante la mañana de este martes del autor, encerrado desde el lunes en el rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) junto a un grupo de personas para evitar ser detenido y tener que cumplir la pena de prisión a la que le condenó la Audiencia Nacional.

En València, grupos de personas se han congregado a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento, con distancia de seguridad entre los participantes, algunos ataviados con máscaras valencianas en las que se leía la frase 'llibertat exp' y una raya roja.

Durante la protesta, se han coreado mensajes como "esto es una mafia"; "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis"; "Hasél, amigo, València está contigo"; "llibertat presos polítics" y "València es antifeixista".

En la misma línea, los manifestantes han escrito con tiza en el suelo 'libertad PH' y han defendido con una pancarta que 'sense llibertat no hi ha democràcia' ('sin libertad no hay democracia').

Carreres i càrregues a #València ara mateix en la concentració per #PabloHaselLibertad. Centenars de persones tracten de sortir en manifestació pel centre, la policia impedeix el pas i carrega. pic.twitter.com/wnn7IEMWPK — Carme Bernat Mateu (@Carme_bernat) 16 de febrero de 2021

Decenas de manifestaciones

Han sido muchas las personas que durante la jornada de este martes han salido a las calles de distintas ciudades en apoyo al rapero.

Así pues, unas 1.700 personas se concentran la tarde de este martes en la plaza Lesseps de Barcelona tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

La concentración se ha iniciado a las 19 horas en la plaza de Lesseps, cortando General Mitre, y los manifestantes han empezado a gritar 'Libertad Pablo Hasel' mientras un grupo de ellos rapeaban con un micrófono y un altavoz.

Por su parte, hasta un centenar de personas se han concentrado en la plaza de España de Palma para exigir la liberación del cantante.