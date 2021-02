El debate de candidatos a las elecciones del 14-F en La Sexta ha derivado este jueves, en numerosos momentos, en enfrentamientos verbales y alta tensión, por cuestiones como la covid, el papel de Vox o los pactos postelectorales.

En el debate de La Sexta, el último antes de las elecciones del 14F, moderado por Ana Pastor, han participado Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Àngels Chacón (PDeCAT), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (En Comú Podem), Laia Estrada (CUP), Alejandro Fernández (PPC) e Ignacio Garriga (Vox).

En los primeros minutos ya ha surgido la primera polémica, cuando tanto Borràs como Carrizosa han exigido a Illa que se pusiera una mascarilla en el plató, dado que no ha querido hacerse un test de coronavirus, y más tarde se han sumado Fernández y Aragonès a las acusaciones de "irresponsabilidad" contra el candidato del PSC.

El presidenciable de Cs incluso lo ha instado a aclarar si teme "ser positivo" o "sabe que no es positivo porque ya se ha vacunado".

Illa ha replicado enojado que los test "se tienen que hacer", tal como dicen los protocolos sanitarios, cuando alguien tiene "síntomas" o ha sido "contacto estrecho" de positivo. "Hemos pasado del todos contra Illa, al contra Illa vale todo, incluso la calumnia", ha protestado el candidato socialista, que ha negado categóricamente que se haya vacunado.

Otro punto de constante fricción -Pastor ha tenido que intervenir con frecuencia para reprender a los candidatos por pisar las intervenciones de los demás- han sido los duelos que ha mantenido el aspirante de Vox con casi todos los demás candidatos.

Garriga ha acusado a Aragonès y sus "hordas totalitarias" de "tirar piedras" contra actos de campaña de Vox y lo ha tildado de "terrorista", ha tachado de "delincuente metida a política" a Estrada -que lo ha llamado "fascista"-, ha responsabilizado a Illa y al Govern de los estragos de la pandemia de covid y ha mantenido un tenso pulso con Fernández, que le ha exigido que no le "grite".

Fernández ha condenado las "agresiones" a los actos de Vox, pero ha acusado a la formación de extrema derecha de "populismo" y, tras recordar que Santiago Abascal denunció hace meses la "imposición" de las mascarillas, ha afirmado que "la hemeroteca les deja con las posaderas al aire", a lo que Garriga ha replicado que no es "negacionista" porque su madre y su abuela "fallecieron por covid".

Illa se ha mostrado contrariado con el "tono tan subido" del debate y ha prometido "pasar página" de este "desencuentro": "Ya basta de lo que estamos viendo esta noche".

En el capítulo de pactos, tanto Illa como Albiach han afeado a los partidos independentistas su compromiso firmado de no pactar con el PSC.

Albiach ha arremetido directamente contra ERC por quedarse "atada a JxCat", una alusión a la que ha contestado Laura Borràs, que le ha dicho que "su progresismo da risa".

Quien no ha dado credibilidad al "cordón sanitario" de los independentistas al PSC ha sido Fernández, que ha denunciado los pactos entre ERC y los socialistas en el Congreso y en decenas de ayuntamientos, mientras que Carrizosa ha dado por hecho que Illa, si puede, formará un "tripartito" con comunes y Esquerra.

Otro duelo puntual pero tenso lo han protagonizado los candidatos de Junts y ERC: Borràs ha denunciado que Esquerra, en el Congreso, "cuando ha tenido que escoger entre JxCat o el PSOE" siempre ha optado por los socialistas".

Aragonès le ha pedido a Borràs que "no se equivoque de rival": "Su rival no soy yo, no es ERC. Su rival es Illa", ha subrayado, antes de reprocharle que JxCat gobierne en la Diputación de Barcelona con la socialista Núria Marín, "imputada por corrupción".

Chacón, por su parte, ha buscado el cuerpo a cuerpo con Borràs, a la que ha espetado: "Usted es la de la confrontación, la del no a todo", una afirmación a la que ha replicado la candidata de JxCat, que ha acusado a la cabeza de lista del PDeCAT de "vivir en su mundo" y "denostar" el Govern "del que formó parte".