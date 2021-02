“Hola. Soy Carlos González de la Cuesta, doctor en Medicina, especialista en alergias, colegiado 2335 ejerciendo en Ourense y digo no a la vacuna obligatoria. Digo no a todas aquellas medidas que restringen nuestros derechos y libertades sin validación científica. La mal llamada vacuna no es más que un experimento genético y animo a todos a que investiguen si es realmente eficaz, necesaria y segura. Os animo a ver los vídeos de mi compañera Natalia Prego y a visitar los vídeos de Médicos por la Verdad en España”.

Realizada por el médico ourensano Carlos González de la Cuesta a través de un vídeo colgado en sus redes, esta declaración de poco más de un minuto, en la que no hace referencia en ningún momento a su condición de jefe del servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO), ha creado un auténtico revuelo en la comunidad científica y en la sociedad, divida entre la euforia de los que ven la vacuna del covid como la panacea para acabar con el coronavirus y los que aún dudan de su efectividad.

Entre los segundos se encuentra este especialista ourensano, que invita además a informase en la web y con los vídeos del colectivo negacionista que lidera en Galicia Natalia Prego y que niegan no solo la pandemia sino la efectividad de las PCR o el uso universal de la mascarilla.

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) señaló ayer respecto a las declaraciones del doctor De la Cuesta que “se producen al amparo de su libertad de expresión y no están vinculadas al ejercicio de su profesión en el Sergas, donde no son compartidas por esta ni ninguna otra institución sanitaria o científica “, señalan.

“No quiero mover el tema”

El alergólogo declina hacer más comentarios sobre la polémica que han suscitado sus declaraciones y ayer se limitó a señalar a FARO que prefiere “dejar enfriar el tema, es mejor no moverlo en estos momentos” , concluyó.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ve “irresponsable” difundir “estas graves tergiversaciones científicas y afirma que el órgano colegiado que preside estudiará si pueden ser objeto de sanción. A este respecto, Jiménez indica que “se valorará el caso” esta semana para determinar si ha podido incurrir en “alguna falta deontológica” por difundir el citado vídeo.

Del mismo modo, el presidente del colegio médico subraya que los encargados de actuar en base al cargo que representa son la gerencia del área sanitaria ourensana y el propio Sergas, que adoptarán medidas si lo consideran aunque el Sergas ayer ya apeló a esa posible “libertad de expresión” en su ámbito privado del alergólogo.

Pese a todo, José Luis Jiménez asegura que el vídeo no afectará a la opinión de la población respecto de la vacuna. “Los ciudadanos son suficientemente inteligentes y tienen los conocimientos de las dimensiones de la situación, cada vez son más las personas convencidas de que la vacuna es la solución”, sostiene.

Para el presidente del órgano colegiado ourensano, “probablemente” el vídeo surja “como reacción al aumento de población dispuesta a vacunarse, que es superior al 80%”. De hecho, desde el Colegio de Médicos de Ourense “vamos a seguir llamando a la vacunación y exigiendo tener más vacunas, por lo que lamenta que “mientras se pelea por esa situación salgan médicos diciendo tonterías inaceptables”.

Insiste Jiménez en que todos las aseveraciones que hace De la Cuesta no se amparan en los ensayos clínicos con las vacunas, “que siguieron todos los procedimientos avalados por las agencias reguladoras de los fármacos y no es para nada un experimento genético” .

El propio jefe de Infecciosos del CHUO, Ricardo Fernández, indica que en países donde está ya muy extendido el uso de la vacuna se empiezan a ver ya datos esperanzadores de freno a a propagación del virus.

“Qué no coja el virus y muera”

Más duro fue el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, quien, en declaraciones a Europa Press, afirma que sí hay opiniones muy diversas sobre la vacuna del covid pero “las de este médico del CHUO van por el camino de los negacionistas esperemos que no coja el covid y muera en la UCI”, apostilló.

Rodríguez Piñeiro reconoce que “hay un germen que es el covid que está generando auténtico conflicto sanitario unas personas lo pasan muy mal y otras no se enteran de que lo tienen”. Por ello, comentó que las vacunas que se administran en la actualidad se han puesto “a millones de personas y los efectos secundarios son como los de otros medicamentos”. Por ello, recalcó que “hay que ponerlo en la balanza y cada uno que asuma el riesgo que quiera”.

Prescribe vacunas pero ve en su abuso posibles daños al sistema inmune infantil

En las innumerables entrevistas de FARO con el doctor de la Cuesta, en su condición de jefe de Alergología del CHUO, siempre defendió el uso de vacunas para aquellos casos más graves de cuadros alérgicos crónicos, para frenar o minorar los efectos. Nunca se posicionó en contra de las vacunas en el ámbito de lo público, pero si ha dado “pistas” de su criterio personal, al señalar en un reportaje meses antes de la pandemia, que en el caso de los niños podrían haberse disparado en parte los cuadros alérgicos, “porque se les administran más vacunas que hace unos años y eso modifica su sistema inmunológico” al margen del factor hereditario. Por eso apostaba ya para mejorar el sistema inmune por alimentos orgánicos, deporte, consumo de vegetales por su poder antinflamatorio e incluso “alguna escapada al campo para purificarse”.