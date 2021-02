La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado este lunes que si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido en las tareas de recuperación del cadáver de Joaquín Beltrán tras el derrumbe, su cuerpo quizás no seguiría en el vertedero de Zaldibar.

Tras estas manifestaciones, el Gobierno Vasco ha pedido este lunes a Robles que rectifique sus manifestaciones sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, al considerar que solo pueden estar hechas "desde el desconocimiento más absoluto de lo ocurrido tras esta tragedia".

La ministra ha participado en una conferencia coloquio en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y en un momento de la misma ha dicho que, "con todos los respetos", no podía entender que "en algunos sitios se diga, 'Aquí la UME no puede venir', cuando a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio".

"No conozco el contexto, pero en el caso de que se haya referido a la tragedia de Zaldibar son unas declaraciones totalmente injustas, que faltan a la verdad y solo pueden manifestarse por quien no conoce lo sucedido en Zaldibar. Solo los que han buscado saben a lo que han tenido que enfrentarse, con miles de toneladas de tierra removidas, estabilizando terreno, apagando incendios y cribando palmo a palmo, y siguen en el trabajo", ha manifestado el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien ha concluido: La ministra "aún está a tiempo de rectificar".

Las palabras de Robles han sido criticadas en las redes sociales por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha lamentado la "poca memoria de la ministra", porque, afirma, hace un año le dijo que el Ejército "no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas".

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha aplaudido estas palabras de Robles, de quien dice que tiene "toda la razón", aunque "se queda corta".

"Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola de la covid-19, ni desinfectar residencias, y el PSOE miró a otro lado", ha señalado también en redes sociales.

Recientemente, el pasado jueves, el Parlamento Vasco se opuso a pedir al Gobierno autonómico que solicitara la ayuda de la UME en situaciones en las que sea necesario, como la del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, en el que aún permanece sepultado un operario y otro fue rescatado sin vida.