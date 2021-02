El presidente del PP, Pablo Casado, considera que la llamada 'ley trans' en la que trabaja el Ministerio de Igualdad "no es necesaria" y considera que se está hablando "de algo que nadie ha pedido". En su opinión, la atención a las personas transexuales está "perfectamente cubierta por la atención sanitaria y social".

"Esto es un anteproyecto de una ley que no es necesaria y no tengo que opinar de algo hasta que llegue el proyecto de ley; éste es el engaño perpetuo de este gobierno", ha indicado Casado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha asegurado, en alusión a las discrepancias en el seno del Ejecutivo, "no conocer aún la posición del Gobierno, que es un Gobierno con dos cabezas".

El dirigente popular ha aludido a las diferencias existentes dentro del movimiento feminista por el anteproyecto de ley que defiende la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y concretamente a la llamada autodeterminación de género.

"He escuchado a colectivos feministas y feministas históricas del PSOE, que creo que son personas sensatas, muy progresistas y que fueron muy rupturistas en su época para estas cuestiones, que dicen que es una barbaridad", ha recordado Casado, quien ha aludido también al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que "aseguró que el anteproyecto de ley era un bodrio que ni siquiera estaba bien escrito".

Para el presidente del PP, el problema del Gobierno es que "como no saben gestionar, ni responder a cinco millones de parados, están todo el día con esto, con una ley trans, una ley memoria histórica (...), lo buscan polarizar y que se hable de algo que nadie ha pedido, que no va en el programa electoral, cuando España tiene otros debates urgentes".