El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado este jueves que, si España decide no recomendar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, no será necesario reajustar "mucho" el calendario, siempre que se cumplan las entregas previstas.

Lo ha dicho en su habitual rueda de prensa de los jueves en la que ha recordado que la Comisión de Salud Pública se encuentra en estos momentos reunida por segunda vez para llegar a una conclusión final a este respecto, pero "todavía no tenemos una respuesta".

Preguntado por qué los miembros de la Comisión aplazaron el miércoles la toma de decisión final hasta un nuevo encuentro esta tarde, Simón ha señalado que "puede haber puntos de vista técnicos marginalmente diferentes", pero que no son "contradictorios".

En todo caso, la intención es que haya "un criterio común" entre los países de la Unión Europea; de hecho, desde que el fármaco de AstraZeneca fuera autorizado el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), son varios los países que han recomendado no inyectárselo a este grupo de población.

De momento, en España se ha descartado para los mayores de 80 años, para los que se va a reservar las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer/BioNTech y Moderna, las otras dos que están llegando a nuestro país.

A pesar de ello, y aunque se diera el caso de que también España desaconseje la de AstraZeneca para mayores de 65, el epidemiólogo cree que se puede cumplir el objetivo de que el 80% de los mayores de 80 años estén vacunados en marzo y el 70% de la población en verano.

Pero solo "si se mantienen las entregas tal y como están previstas y los incrementos de entregas que están previstos en las próximas semanas, lo cierto es que tendríamos capacidad de cubrir de cumplir con estos objetivos". "Yo creo que no es necesario reajustar mucho los calendarios: lo que sí que puede pasar es que dos de los grupos a vacunar se puedan vacunar de forma concomitante en algún momento", ha señalado Simón, que ha invitado, no obstante, a "esperar a ver cómo queda la estrategia final" antes de "hablar de si es necesario hacer algún pequeño reajuste".

La principal variable que determina el grupo al que irá destinado este fármaco es la ficha técnica que vaya a emitir la EMA: "No es que la vacuna no sea eficaz en mayores, es que no hay información sólida de si lo es", ha recordado el director del CCAES.

Datos de vacunación

En España se han administrado hasta este jueves 1.865.342 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna, el 84,1 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 2.218.755 unidades.

Asimismo, 586.122 personas ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que supone el 31,42 por ciento de las dosis administradas. Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que han recibido en España 2.131.155 dosis de la vacuna de Pfizer, con 1.830.145 dosis administradas, y 87.600 correspondientes a Moderna, con 35.197 ya inoculadas.

Por comunidades autónomas, Andalucía ya ha administrado 345.648 dosis, de las 416.830 recibidas; Aragón 65.979 de 71.075; Asturias 65.301 de 72.835; Baleares 29.366 de 36.960; Canarias 75.334 de 82.730; Cantabria 27.989 de 34.795; Castilla y León 138.856 de 155.675; Castilla-La Mancha 97.353 de 105.855; y Cataluña 285.829 de 360.070.

Además, la Comunidad Valenciana ha administrado 172.754 dosis, de las 182.690 que ha recibido; Extremadura 56.839 de 65.175; Galicia 96.650 de 113.425; La Rioja 15.374 de 18.215; Madrid 226.074 de 292.325; Murcia 66.361 de 76.265; Navarra 29.954 de 34.795; País Vasco 65.194 de 94.680; Ceuta 2.104 de 2.180; y Melilla 2.383 de 2.180.