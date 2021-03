El Gobierno tiene una enorme capacidad para convertir sus anuncios estrella en marañas internas. Ocurrió recientemente con la autorización para que los niños pudieran pisar la calle, tras casi mes y medio de confinamiento estricto, cuando el Ejecutivo dijo primero que los menores solo podrían a hacer las compras con sus padres y después rectificó, permitiendo que diesen paseos con sus juguetes. Ahora ha vuelto a pasar con la derogación de la reforma laboral.

A última hora de la tarde del miércoles, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo con EH Bildu para derogar urgentemente y de "manera íntegra" la legislación que el PP aprobó en el 2012derogar urgentemente y de "manera íntegra". El anuncio causó sorpresa. No solo por el concurso del partido abertzale (cuya abstención no fue indispensable para prorrogar ese mismo día el estado de alarma contra el coronavirus hasta el próximo 7 de junio), sino también por el alcance de la modificación legislativa. Los socialistas han mantenido tradicionalmente que la derogación no podría ser total, sino solo de sus aspectos más lesivos, porque de lo contrario se entraría en un vacío legal. Así quedó reflejado, aunque con una fórmula vaga, en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pedro SánchezPablo Iglesias para el Gobierno de coalición.

Casi cuatro horas después, al filo de la medianoche, llegó la rectificación por parte del PSOE. En un comunicado, el partido de Sánchez aclaró que quedaba anulada la parte del pacto con Bildu y Podemos que prometía la derogación "íntegra", siendo sustituida por un enunciado más ambiguo, que habla de tumbar (sin etiquetas) la reforma, y en concreto dejar sin efecto cuanto antes sus aspectos más lesivos: el despido por baja médica (que por otra parte ya no está en vigor), las limitaciones temporales de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Es decir, lo mismo que decía, punto por punto, el acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias.

Fuentes de la dirección socialista justifican el cambio así: "Aceptamos incluir el término derogación íntegra porque entendíamos que era lo que decía nuestro pacto con Podemos: los aspectos más lesivos. Pero después nos dimos cuenta de que estaba dando lugar a equívocos. Por eso matizamos". Equívocos, entre otros, del PNV, un aliado fundamental para el Gobierno. También de los sindicatos y de la patronal CEOE, que exigen devolver la negociación de la contrarreforma al diálogo social. "La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral tiene que ser pactada con los empresarios y sindicatos", ha intentando tranquilizar la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en La Sexta. Su mensaje no ha tenido ningún éxito. Poco después, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha decidido suspender el diálogo social. "Que no sigan contando con nosotros", ha dicho en RNE.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ofrecen otra versión sobre lo ocurrido, informa Rosa Sánchez. Fue Calviño quien forzó la "matización" al conocer el pacto, porque "en este momento", continúan las mismas fuentes, "no toca" una iniciativa de este tipo, al haber "otras urgencias".

Las diferencias

Para terminar de enredar el anuncio, el vicepresidente segundo ha vuelto este jueves a la casilla de salida, desmintiendo al PSOE: la derogación será "íntegra", porque lo válido es lo firmado con Bildu, no la aclaración de los socialistas. "'Pacta sunt servanda' [expresión en latín para dejar claro que lo pactado obliga]. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura y la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial. Se habla de la derogación de la reforma laboral, y eso es un acuerdo de Gobierno de coalición. En el pacto que se firmó ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo", ha señalado Iglesias en Catalunya Ràdio.

🔴 Tras lograr que @PSOE y @Podemos acepten nuestras peticiones y se comprometan a la derogación total de la Reforma Laboral...



🗳 Los cinco diputados y diputadas del Grupo @EHBilduCongreso hemos facilitado la prórroga del Estado de Alarma en la votación de hoy. (1/10)👇 pic.twitter.com/UFiAszGd01 — Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) 20 de mayo de 2020

Sus palabras contrastan con la posición que ha mantenido hasta el momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, integrante de Unidas Podemos y muy cercana al vicepresidente segundo. "Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral. Sería irresponsable hacerlo", dijo Díaz a finales de enero en una entrevista con 'El País'. Pero sobre todo, las manifestaciones de Iglesias chocan con la parte socialista del Gobierno, empezando por el propio presidente.

Casi a la misma hora en la que el líder morado aseguraba que la derogación sería íntegra, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, uno de los dirigentes con más peso político dentro del Ejecutivo, decía lo contrario. El acuerdo alcanzado con EH Bildu, ha explicado en Onda Cero, es solo para tumbar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral.

La confusión

Mientras tanto, la incomprensión por cómo se ha gestado este anuncio crece dentro de las filas del PSOE: en el grupo parlamentario y entre los barones. "La sorpresa es generalizada", reconoce un importante diputado. "No sé a qué obedece ahora ese acuerdo innecesario e inconveniente con Bildu", señala un miembro de la ejecutiva socialista. Fuentes cercanas al presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, explican que este se siente "dolido y perplejo" ante lo ocurrido.

El desconcierto entre los socialistas no solo se refiere a que en el pacto con morados y abertzales apareciese la palabra "íntegra", alejándose de la doctrina del partido. También incluye la presunta necesidad de pactar con Bildu. No tanto por el pasado de la formación vasca (heredera de Batasuna), aunque el acuerdo sirviese para que Pablo Casado, líder del PP, acusara el miércoles a Sánchez de "convertir el estado de alarma en una subasta con separatistas y proetarras". La confusión se dirige en especial a motivos de pura aritmética parlamentaria.

La prórroga de la alarma hubiera sido aprobada por el Congreso aunque los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra. Obtuvo 177 apoyos, 162 rechazos y 11 abstenciones. Y por otro lado, si lo que se pretendía era acelerar la derogación de la reforma laboral en los términos suscritos por Sánchez e Iglesias cuando sellaron la coalición, al Gobierno le hubiera bastado llevar la iniciativa a la Cámara baja. "Hubiera salido adelante sin problemas, con los mismos votos de la investidura. Incluso con alguno más, porque ERC y Bildu, que se abstuvieron entonces, habrían votado a favor", reflexiona otro parlamentario.

Ábalos ha ligado el pacto con los abertzales a la actitud de Casado, que rechazó la prórroga. "Si el PP se instala en la negación, tendremos que recurrir a las otras formaciones políticas apelando a más responsabilidad", ha dicho el ministro de Transportes. En el mismo sentido, fuentes de la cúpula del PSOE explican que comenzaron a buscar apoyos en cuanto los conservadores anunciaron que votarían en contra, y que se selló ese pacto con Bildu ante el riesgo de que otros posibles aliados (como Cs y el PNV, que acabaron apoyando) se descolgasen.

También Unidas Podemos ha situado el acuerdo con Bildu en los términos de la negociación para extender el estado de alarma. Intentando disipar la tormenta, fuentes de su grupo parlamentario han explicado que la "relación personal" de Adriana Lastra y Pablo Echenique (portavoces en el Congreso de los dos partidos que forman la coalición y firmantes del pacto de la discordia) es "excelente", y que el entendimiento con Bildu obedeció a la necesidad de aprobar la prórroga. Sin entrar en si la derogación será total o parcial, los morados explican que el entendimiento con Bildu "clarifica los plazos" de esta iniciativa, porque señala que deberá llevarse a cabo "antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno ante la crisis originada por el Covid-19".

El calendario

Aquí hay discrepancias entre los calendarios de la política y del diálogo social. En principio, las "medidas extraordinarias" de las que habla el acuerdo terminan el próximo 30 de junio, precisamente la fecha pactada por empresarios y sindicatos para retomar la negociación sobre la reforma laboral, suspendida por el coronavirus. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha ocultado su malestar. "No teníamos conocimiento del texto del acuerdo, si se le puede llamar texto a esos tres párrafos -ha dicho en Radiocable-. En los temas que tienen que ver con la reforma laboral, el Parlamento decide en último extremo, pero creo que ya hay demasiadas promesas incumplidas como para hacer ninguna más".

Los abertzales, por último, han restado importancia a la polémica. El pacto, ha dicho en RNE su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, "sigue vigente", porque la rectificación del PSOE es solo una "matización terminológica".