Los internacionales españoles Jorge Resurrección, Koke, y Hugo Guillamón tuvieron la responsabilidad de inaugurar las ruedas de prensa en este periodo mundialista de Qatar que comienza con sus intervenciones y seguirá con el viaje de la selección española de fútbol este mediodía a Amán, la capital de Jordania, donde este miércoles se enfrentan a la selección local en un amistoso.

Partido a partido

El centrocampista atlético, que jugará su tercer mundial, abrió el fuego analizando el momento de juego en el que llega la selección a esta cita y las posibilidades de la selección de cara al título. "No miramos si ser primero o segundos. No pensamos en los cruces. Estamos centrado en jugar con Costa Rica y ganar. Vamos a salir a ganar los tres partidos y ya veremos luego. Es la misma mentalidad siempre. Salir a jugar bien y tratar de ganar".

Koke, que es uno de los capitanes de esta selección cree que "este es un grupo espectacular con gente muy joven que viene con muchas ganas. Los veteranos en este tipo de competiciones tenemos que ayudar en los momentos difíciles, porque siempre los hay y tenemos que ayudar a los compañeros para tirar adelante y cuanto más unidos estemos, mejor".

Hugo Guillamón, que se estrena en un Mundial, afirmó que "los jóvenes aportamos vitalidad, ambición y ganas de comernos el mundo. Creo que el grupo está muy compensado". Y sobre los posibles candidatos, el valencianista dejó claro que "no hay favoritos. Tenemos que ir partido a partido y es algo en lo que no pensamos. Quien piense que es favorito o que está un escalón por encima de los demás se equivoca, porque es un torneo largo".

🤓 En pocas palabras:



🗣️ @Koke6 "Creo que la fortaleza de este grupo siempre ha sido que está unido. Vamos a ir a ganar todos los partidos".



🗣️ @HGuillamon: "Los jóvenes podemos aportar vitalidad, ambición y nuestras ganas de comernos el mundo".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/wC9lrFgrek — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 15 de noviembre de 2022

Koke advirtió que "la fortaleza de este equipo siempre ha sido el colectivo. Hay jugadores de mucho nivel, pero la fuerza es el grupo. Esta selección juega como un equipo y eso es fundamental. Hay partidos que los ganan las individualidades, pero los campeonatos los ganan los equipos. Y eso es lo que te puede llevar al éxito". A lo que añadió que "será un Mundial diferente porque los jugadores llegamos con ritmo de competición y venimos frescos".

Mientras, Guillamón, que compatibiliza su carrera de futbolistas con sus estudios en la Universidad, habló sobre esa circunstancia. "El tema de la Universidad siempre lo he llevado de forma natural, poco a poco. Mi familia me decía que siguiera estudiando y es algo que he seguido haciendo. Trato de compaginar estudios y fútbol. Ahora lo importante es estar en un Mundial y luego llegará lo otro. Si hay tiempo, algo trataré de aprovechar", apuntó al respecto.

Por último, Koke comentó la iniciativa de Luis Enrique de hacerse 'streamer' durante el Mundial: "Es una forma de comunicarse y de ser más cercanos. Hoy las tecnologías están avanzando mucho y es muy respetable que se quiera acercar así a la gente". Y concluyó mandando un mensaje a la afición y a los medios: "España es el equipo de todos y tenemos que estar todos unidos. Todos tenemos el sueño de ser campeones".