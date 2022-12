El árbitro encargado de dirigir la final entre Argentina y Francia es el polaco Szymon Marciniak, que estará asistido en las bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.

El caso de Listkiewicz, de 44 años, es curioso: su padre, Michal, ya fue árbitro asistente en la final del Mundial de 1990, en la que también participó Argentina: el equipo de Maradona cayó ante Alemania por un polémico penalti señalado por Edgardo Codesal, árbitro uruguayo nacionalizado mexicano.

El padre de Listkiewicz también arbitró partidos en el Mundial de 1994, y posteriormente se convirtió en presidente de la federación polaca de fútbol.

Listkiewicz, habitual asistente de Marciniak, es un árbitro especialmente preocupado por la preparación física y la nutrición. "Mi padre ve todos los partidos y siempre hablamos después. No siempre estoy de acuerdo con él, a veces incluso nos reímos. Él fue un árbitro del más alto nivel y conoce bien el fútbol", explicaba hace unos meses.

Un éxito para el arbitraje polaco

"Tengo que admitir objetivamente que esta es una historia extraordinaria. No voy a mentir. Estoy orgulloso, me siento muy afortunado, no creo que haya sucedido antes algo así", dijo Michal Listkiewicz en Interia Sport.

"No tengo ninguna duda de que estamos ante el mayor éxito en la historia del arbitraje polaco", añadió.

Marciniak, que pitará su primera final mundialista, ya ha pitado a Argentina y a Francia en este Mundial: fue el encargado de dirigir el partido de octavos entre argentinos y australianos, y también el partido de fase de grupos entre Francia y Dinamarca.