Uruguay y Corea del Sur se estrenan en el Mundial de Qatar en el Estadio de la Ciudad de la Educación de Doha (14.00), en un Grupo H muy abierto y en un choque marcado por la veteranía de la 'Celeste' y su vieja guardia y por la calidad emergente de unos surcoreanos liderados por Heung-min Son.

Veteranía contra juventud, bloque contra individualidades, juego estático contra verticalidad y juego directo. Eso sería a groso modo este Uruguay contra Corea del Sur. Un choque imprevisible, más viendo las sorpresas que depara ya este Mundial en su arranque, dentro de un grupo sin claros favoritos.

Sin duda, este es el último baile para muchos jugadores históricos de Uruguay. El bloque de los Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres, Diego Godín y Fernando Muslera, de 35 y 36 años, llega a su fin con su cuarto Mundial tras debutar en Sudáfrica 2010 con una semifinal.

Algunos de ellos no están ya en el once inicial ideal del seleccionador Diego Alonso, que no obstante puede tirar de su experiencia cuando sea necesario. Pero Diego Godín o Martín Cáceres todavía huelen a titular indiscutible en la 'Celeste', que busca un éxito mundial que ya logró en 1930 y 1950.

En la cita anterior de Rusia 2018 cayeron en cuartos de final, mejorando los octavos de Brasil 2014. El grupo se ha renovado, sobre todo en un potente centro del campo formado por Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde. Una medular con garra pero también con gol. Quizá su mejor línea.

Y eso que arriba Darwin Núñez busca consagrarse y hacerse un hueco entre la veteranía y jerarquía de los Edinson Cavani y Luis Suárez. Y, en defensa, Diego Godín es el jefe absoluto aunque todos esperan, en Uruguay, que el blaugrana Ronald Araújo se recupere de su lesión y pueda aportar al grupo en el que sería su estreno mundialista.

Más clara todavía está la carga mediática y futbolística en Corea del Sur, que recae del todo sobre el extremo y delantero del Tottenham Heung-min Son. Que Corea baile a su 'Son' depende en buena parte de él. Pero no estará solo en Catar, con Kang-in Lee o Seung-ho Paik a su lado.

Corea del Sur disputa en Qatar su décimo Mundial seguido y tiene mimbres para pasar en un Grupo H que completan Portugal y Ghana. Los coreanos intentarán meterse por tercera vez en su historia en las eliminatorias y cobrarse la revancha de los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando cayeron ante Uruguay (2-1) con doblete de Luis Suárez para los sudamericanos.