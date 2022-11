Entre Buenos Aires y Doha hay una distancia de alrededor de 13.300 kilómetros, prácticamente medio planeta. De las 32 selecciones presentes en este Mundial, solo Ecuador, Costa Rica y México tienen más lejos de Qatar la capital de su país. Sin embargo, no hay en las calles qataríes hinchada más numerosa que la albiceleste. Y con una diferencia abismal sobre las demás. Abundan por todas las esquinas las camisetas con el '10' de Leo Messi, pero rivaliza el delantero del PSG con alguien a quien jamás podrá vencer: Diego Armando Maradona.

Este viernes se cumplen dos años de la muerte de 'El Pelusa', un suceso que conmocionó a todo el país el 25 de noviembre de 2020. No por anunciada mil veces impactó menos la noticia en una Argentina en la que Maradona hace tiempo que rebasó la categoría de dios. Si hay que ubicar en el tiempo esa trasmutación, sin duda fue en el Mundial de 1986, el segundo entorchado de la albiceleste.

Ahora, Argentina busca su tercera Copa del Mundo y en cierta manera se sigue agarrando a la mayor certeza de su historia futbolística. "Él sigue presente, porque está en nuestros cantitos, en nuestra memoria, incluso en las estaciones del metro que vi en Qatar. Si me puedo poner un poquito místico, creo que él nos mira desde arriba, nos acompaña y su presencia nos llena en este Mundial", relata al borde de la lágrima Pablo, un aficionado llegado de Buenos Aires que viste una camiseta retro de Boca Juniors camino del estadio Lusail, en el que Argentina jugó (y perdió) su primer partido del Mundial contra Arabia Saudí.

Varios homenajes

Maradona está tan presente que incluso la federación argentina, la AFA, ha impulsado una Maradona Fan Fest, ubicada en el aeropuerto internacional de Qatar, pues la joya de la exposición es el avión Tango D10S. Y será también en protagonista póstumo de un homenaje organizado por la Conmebol que se celebrará este viernes en la sede durante el Mundial de la confederación.

"Todo lo que se haga en honor al Diego será poco. Nunca nadie nos ha hecho tan felices como él. Su fuerza ayudará a Messi y los demás a remontar en este campeonato y traerse la copa de Argentina. No tenemos dudas, ¿verdad Diego?", dice un día después de la derrota ante Arabia Saudí una rosarina llamada Martina, dirigiéndose hacia su hijo de 10 años, cuyo nombre rinde tributo al '10', y acompañada de su esposo.

David no es argentino, sino colombiano. Pero como si lo fuera. Ataviado con una camiseta del Nápoles en los tiempos de Maradona, se emociona a las puertas del estadio Lusail: "El día que murió tuve que escribir. Ese día lloré y me di cuenta que la anterior vez que había llorado había sido por la muerte de mi abuela. Así era el amor que me hacía sentir Maradona. Estar hoy aquí es una reivindicación a ese sentimiento".

"Como un hermano"

Tampoco Joaquín es capaz de reprimir la emoción al recordar a Maradona. Youtuber, tiene 26 años, jamás le vio jugar, pero lleva una camiseta de Argentina en la que el escudo de la AFA ha sido sustituido por una silueta suya. "Lo sentía como un amigo, como un hermano. Tenía algo, una rebeldía argentina que me emocionaba. Cuando dijeron que murió, pensé que era mentira, le habían matado tantas veces... Pero no era verdad. Rompí a llorar, mi hermano chico, que ahora tiene 18, también. No sabía qué hacer, sentí un dolor como si hubiera muerto un familiar y me fui de inmediato a un mural a llorar su muerte. Este es el primer Mundial sin Maradona y ojalá se lo podamos regalar, porque es una falta muy grande para todos los argentinos", rememora este joven bonearense.

"Fue el jugador más grande de todos los tiempos y ya no lo tenemos más, pero ahora lo tenemos a Messi que nos va a llevar a ganar la tercera y es el otro más grande de todos los tiempos", explicaba un optimista Matías antes del duelo contra Arabia Saudí. La derrota hizo mella en el fervor argentino y también lo hará este viernes el segundo aniversario de la muerte de Maradona.

Un personaje, no obstante, con innumerables sombras (denuncias de violencia de género, abuso de drogas y alcohol, compañías nada recomendables...) de las que casi ningún argentino, y menos con la efeméride tan cerca, quiere hablar. "Ché, ¿pero qué 'decís'? Maradona es dios. ¡Y dios es perfecto, no tiene taras!". Pues eso. Quizá otro día.