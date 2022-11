A Cristiano Ronaldo le gustaría ser "el que le dé jaque mate" a Leo Messi. "Sería bonito, ya que pasó en el ajedrez, que pase también en el fútbol", ha asegurado este lunes el delantero portugués, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el cuartal general de la selección de Portugal durante el Mundial de Qatar.

Las declaraciones, entre risas, del ariete del Manchester United se producen dos días después de que saliera a la luz una campaña publicitaria de la marca Louis Vuitton, en la que los dos mejores futbolistas de este siglo están sentados, el uno frente al otro, jugando una partida de ajedrez.

Fue esa la nota curiosa o llamativa de una comparecencia que tenía un objetivo distinto. Tras su incendiaria entrevista en 'The Sun', en la cargó con dureza contra su entrenador en el Manchester United, Erik Ten Haag, y también contra los dirigentes del club inglés, Cristiano se había mantenido en silencio ante los medios, generando un clima complicado en la concentración portuguesa.

"Tengo 37 años y ocho meses y no tengo que demostrar nada ya. No va a influir en nada en la selección. Todos mis compañeros y el cuerpo técnico me conocen, saben lo que soy y lo que pienso, me conocen desde los 11 años. No se van a dejar influir por lo que otros digan o escriban", ha revindicado el delantero.

Bruno Fernandes

Sobre su compañero en la selección y en el United, Bruno Fernandes, ha dicho que mantiene con él una "relación excelente", tras la aparición de unas imágenes en las que se veía un frío saludo entre ellos: "Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco. El ambiente en la selección es excelente, no hay problemas, el grupo está blindado".

También ha pedido a los medios de comunicación que dejen de preguntar a sus compañeros por él. "Llevo un traje de hierro, a pruebas de balas. No me preocupa lo que piensen los demás y hablo cuando quiero", ha añadido, siempre reivindicativo, el ariete de Portugal, mostrando su intención de pelear por ganar el Mundial, el único gran título que le falta en su palmarés.