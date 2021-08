No contar con el suficiente espacio de carga en el coche es más habitual de lo que piensas, sobre todo a la hora de viajar durante las ansiadas vacaciones de verano. Por ello, si el espacio de carga de tu vehículo se te queda pequeño, lo mejor es que utilices un remolque que te permita transportar de forma fácil y cómoda todo lo que quieras. A continuación te contamos cuál es la documentación que necesitas para poder usar un remolque sin recibir una multa de tráfico.

Antes de conocer qué documentación necesitas, es importante que sepas que existe un límite de Masa Máxima Autorizada (MMA) fijado en los 750 kilogramos, por lo que todos aquellos remolques con un peso inferior a esta cifra no necesitarán ningún tipo de documentación adicional, puesto que podrán circular con el permiso correspondiente al vehículo que los remolca. No obstante, aunque tu remolque sea igual o inferior a los 750 kilogramos y no necesites una documentación específica, debes llevar obligatoriamente:

Por último, debes tener en cuenta que los remolques con una MMA inferior a 750 kilogramos no están obligados a pagar el impuesto de circulación. Así que antes de ponerte en marcha te recomendamos que consultes con tu compañía aseguradora si tu póliza te permite esta acción.

Remolques de más de 750 kilogramos de MMA

Todos los remolques con más de 750 kilogramos de MMA deben contar con una serie de permisos especiales para poder circular por las carreteras españolas. Es cierto que, del mismo modo que los remolques anteriores, éstos pueden ser conducidos con el permiso B y deben engancharse al vehículo mediante un sistema homologado. Sin embargo, necesitan cumplir una serie de requisitos: