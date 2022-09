Free Now y Citroën se han aliado con el objetivo de facilitar la transición al vehículo eléctrico de los taxistas que colaboran con la plataforma de movilidad a través de un descuento en la compra del nuevo Citroën ë-C4, que se fabrica en la planta de Stellantis en Madrid, según han informado en un comunicado.

Así, los taxistas de Free Now -plataforma nacida de una asociación entre Mercedes-Benz AG y el Grupo BMW- de Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Asturias podrán beneficiarse hasta 13.000 euros en la adquisición de dicho vehículo eléctrico. En Madrid, no podrán beneficiarse por el momento, ya que se trata de un modelo de vehículo que por ahora no está homologado por el Ayuntamiento de Madrid para el servicio de taxi. Al tratarse de un vehículo eléctrico y teniendo en cuenta la subida de los precios de la electricidad y de los combustibles, desde la plataforma apuntan que el ahorro es otro de los grandes beneficios.

Además del menor coste en mantenimiento de los vehículos eléctricos, el Citroën ë-C4 supondría un gasto mensual en combustible de 337 euros, frente a los 460 euros de uno híbrido.

"Desde Free Now estamos dispuestos a ayudar a los taxistas que operan con nosotros con todas las herramientas que estén en nuestras manos: desde acuerdos a incentivos, pasando por una gran labor de divulgación y de diálogo con autoridades y asociaciones para promover entre todos la colaboración público-privada en materia de movilidad urbana sostenible", ha destacado la directora general de Free Now, Isabel García Frontera.