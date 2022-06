Toyota ya tiene un eléctrico: el bZ4x. Este SUV de tamaño medio, equivalente al RAV4RAV4, llega con el objetivo de convertirse en un referente y lo hace con la fiabilidad, la seguridad y la comodidad como principales argumentos. Muchos podrían pensar que la marca japonesa ha tardado mucho en lanzar su primer vehículo 100% eléctrico, esperando mientras muchas otras firmas, entre ellas varios de sus rivales directos, poblaban sus ofertas con coches enchufables. Pero Toyota no es la marca más vendida del mundo por azar y su lanzamiento llega en el mejor momento posible.

Desde la marca no consideran que el bZ4x llegue tarde y recuerdan que han sido pioneros con todo lo relacionado con la hibridación y los combustibles alternativos como el hidrógeno, además de la inversión de 73.000 millones de euros que la marca acometerá para lanzar 30 vehículos eléctricos para 2030. La razón de que su eléctrico no haya llegado antes está en su grado de exigencia y ha esperado hasta que las tecnologías integradas en estos coches han evolucionado lo suficiente para ofrecer lo que buscan: fiabilidad.

Más allá de las cero emisiones

Las siglas ‘bZ’ de su nombre responden a ‘Beyond Zero’, que quiere decir “más allá del cero”, una nueva submarca de Toyota que simboliza una nueva filosofía de trabajo que busca no solo lanzar coches cero emisiones -todos los eléctricos llevarán las siglas ‘bZ’ en su zaga- sino también reducir sus emisiones en los procesos de producción y reciclaje de los componentes del vehículo.

El bZ4x es el abanderado de esta filosofía y llega a un segmento, el de los D-SUV, en el que el 15% de las matriculaciones corresponderán a coches 100% eléctricos este año. Toyota apunta a esos compradores con un SUV que estrena la plataforma eTNGA, una nueva arquitectura desarrollada específicamente para coches eléctricos. A España llegará de inicio con dos versiones de propulsión, de 150 kW (204 CV) y tracción delantera y 160 kW (218 CV) a partir de dos motores eléctricos, uno en cada eje, para disponer de tracción total. Cada versión, además, se podrá adquirir en dos acabados, el Advance y el Style Plus.

En ambos casos, los propulsores se alimentan de una batería de 71,4 kWh de capacidad para un máximo de 516 kilómetros para el Advance con un solo motor y un mínimo de 411 kilómetros para la versión más equipada de del acabado Style Plus -incluyendo el techo fotovoltaico que llegará en 2023- con con dos motores. Es capaz de recargarse a potencias de hasta 11 kW en corriente alterna y de hasta 150 kW en corriente continua, cargándose al 80% en apenas 30 minutos.

La batería tiene una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros o de hasta 10 años y un millón de kilómetros con el programa Toyota Relax. Toyota confía plenamente en su batería, que cuenta con un sistema de refrigeración con agua y un sistema de control de temperaturas que analiza su estado continuamente para comprobar que está en perfectas condiciones. Fiabilidad, repiten.

El coche más avanzado de Toyota

El bZ4x es fruto de la enésima colaboración entre Toyota y SubaruSubaru -que tiene en el Solterra su versión particular- y toma los puntos fuertes de ambas marcas, la experiencia en electrificación de la primera tras décadas de liderazgo y el sistema de tracción total y los sistemas de seguridad de la segunda, sin duda sus elementos más característicos. Esta combinación resulta en un cóctel muy interesante porque, además de las características relativas a su propulsión, a la altura de todos sus rivales, se posiciona como referencia en cuanto a comportamiento offroad y seguridad.

Antes que nada, cabe destacar que la conectividad y el sistema operativo corren a cargo de Toyota y adelantan que es el más moderno hasta la fecha, gestionado a través de una pantalla central de 12,3 pulgadas, la más grande montada por un modelo de la marca y la protagonista de un interior muy amplio con un diseño limpio con una enorme consola central de negro piano en el medio. Está permanentemente conectado a Internet, podrá recibir actualizaciones inalámbricas y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El cuadro de instrumentos también es digital y ofrece toda la información relativa a la marcha y la gestión de la energía. En la primera toma de contacto sorprende la posición de conducción porque obliga a situar el volante muy abajo para poder ver bien el cuadro de instrumentos. Seguramente está pensado para el volante de tipo yugo que podrá equiparse como opción a partir de 2023. Tampoco hay guantera, carencia que queda suplida con un baúl enorme bajo el reposabrazos.

En cuanto a la seguridad activa, Subaru no ha conseguido el título de coche más seguro de Japón durante años por nada, y al arsenal habitual como el control de crucero adaptativo o el cambio involuntario de carril, apoyados por un batallón de cámaras y radares, suma funciones como el reconocimiento facial del conductor para lanzarle alertas -muy habituales, por cierto- si se dedica a mirar más el paisaje que la carretera. A todo esto hay que sumarle el X Mode, la estrella de Subaru, un sistema de tracción para salir victorioso de los terrenos más difíciles. Cuenta con programas específicos para nieve y barro o para nieve y barro profundos, así como con la función Grip Control, y combinados permiten superar los obstáculos de una forma segura, efectiva y automática. A todo esto se le suma su capacidad de vadeo de medio metro, inédita en un eléctrico.

Solo de renting

Toyota solo ofrecerá el coche en España bajo la modalidad de renting a través de su empresa Kinto One. Admiten que en principio está será la única vía para hacerse con el coche, pero no descartan la venta tradicional más adelante. Trabajan con las versiones y motorizaciones antes comentadas sin posibilidad de sistemas opcionales -hasta que lleguen el techo fotovoltaico y el volante de tipo yugo-. Su previsión de ventas en el país se espera que pueda alcanzar hasta las 200 unidades mensuales a medio plazo.

Bajo esta modalidad, el cliente recibe el coche, seguro, mantenimiento y neumáticos. Todo incluido durante un contrato base de cuatro años y 40.000 kilómetros, aunque puede adaptarse a las necesidades del conductor, desde 599 euros al mes si se da una entrada 3.914 euros con el plan Moves III. Con esta entrada, la versión más cara asciende hasta los 699 euros al mes. Si se opta por no pagar entrada, la cuota mínima se sitúa alrededor de los 850 euros mensuales, cifras que no desentonan mirando a la competencia. El precio final en caso de compra tradicional es, entonces, un misterio que no podremos resolver hasta que Toyota, si decide hacerlo, lo ponga a la venta.

El coche ya se puede reservar y las primeras 200 unidades llegarán a España a partir del mes de diciembre. La producción para las unidades españolas se llevará a cabo en Japón a un ritmo, para el mercado global, que puede alcanzar las 95.000 unidades anuales si los chips lo permiten.