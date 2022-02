El 22 de febrero es una fecha sonada en Seat y Cupra. Además de ser el cumpleaños de Víctor Sarasola (director comercial de Cupra en España), también lo es de la marca líder de la compañía Seat, así como el 29 aniversario de la planta de Martorell. En ese contexto, Cupra cumple cuatro años de vida, y lo hace consolidándose como la referencia en el segmento de la electrificación. La llegada del Cupra Born el pasado año y la futura irrupción en 2024 del Cupra Tavascán y en 2025 del modelo que saldrá del Cupra UrbanRebel, forjará una gama consolidada en vehículo eléctrico que tiene que servir de trampolín para el futuro de la compañía Seat S.A. Más adelante la marca incorporará dos nuevos modelos, un SUV cupé y un modelo más familiar.

Wayne Griffiths, presidente de las dos marcas españolas (Seat y Cupra), ha sido el impulsor de la filosofía Cupra desde su nacimiento hace cuatro años en una tarde de febrero en el circuito de Terramar. Para él, "la electrifcicación es un punto clave para Cupra y crea una oportunidad tanto para Seat como para el futuro de la compañía. Nuestro objetivo para 2022 es doblar las ventas del año pasado en el que conseguimos cerca de 80.000 vehículos (de los que el 70% fueron del Cupra Formentor). Ya el año pasado logramos un incremento de ventas del 189,4% respecto a 2020", explica el responsable de la compañía.

El crecimiento de Cupra es exponencial, y ya en 2021 más del 40% de sus ventas correspondieron a vehículos electrificados, ya sea 100% eléctricos (Born) o bien híbridos enchufables (León y Formentor). Del Born, finalista del premio The Car Of The YearThe Car Of The Year que se falla el próximo lunes, se han vendido ya 4.000 unidades y cuenta con más de 8.400 pedidos. Alemania es el principal mercado de Cupra, con 30.800 coches en sus calles, seguido de España (11.000) y Gran Bretaña (7.700).

Mercado australiano

Entre los planes de crecimiento de la compañía, Wayne Griffiths confirmó la apuesta por "Cupra es la marca que más crece en volumen con un perfil de cliente cada vez más joven. Con modelos como el Born buscamos crecer como marca en Europa y en los mercados electrificados del norte de Europa. También buscaremos extender nuestra huella en mercados como el Australiano". La marca también se aventurará en un futuro en el mercado estadounidense, no así en el chino donde la presencia del grupo Volkswagen es fuerte y por ahora no está prevista su llegada. La llegada del Tavascán en 2024 y del Urban Rebel en 2025 reforzará la apuesta de la marca por la electrificación total.

"Nuestro cuarto aniversario tiene un significado especial", señala Griffiths. "El plan que tenemos preparado para 2022 incluye el objetivo de duplicar las ventas, la facturación y la red de ventas. Por eso hemos denominado a nuestra ambición 'Cupra'. Hace cuatro años, mucha gente dudaba de nosotros, pero nosostros nunca lo hemos hecho de nosotros mismos. Este año queremos demostrar, una vez más, que nada puede frenar nuestro impulso imparable", señala el CEO de la marca.

La apuesta del PERTE del automóvil en España podría representar una nueva oportunidad para impulsar más el crecimiento de Cupra. En este sentido hay que acabar de perfilar todos los proyectos. Wayne Griffiths confesó en un encuentro reciente con los jurados españoles del premio The Car Of The Year que estamos "ante una gran oportunidad. El mayor riesgo es no ponerlo en marcha, no hacerlo. El riesgo es no aprovechar esa oportunidad".

Respecto al futuro de Cupra y de Seat, Wayne Griffiths es claro: "Estamos transformando la compañía y Cupra es la herramienta clave para impulsar esa transformación. Con Cupra planteamos una electrificación racional y pasional, prestacional. Creo que aportamos un uso de la electrificación para hacer lo que otras marcas no pueden hacer". Más allá de 2030 el horizonte es totalmente eléctrico. "Está claro que en Seat la electrificación llegará más tarde, es normal, pero hay que tener en cuenta que en 2030 con la política de emisiones se llegará a los 57 gramos y habrá que potenciar los híbridos enchufables". Preguntado por el futuro de los nombres en los coches de la compañia, Griffiths lo tiene claro: "Nombres españoles y pasionales, sin duda".

Paso al universo Metahype

En cuanto a la estrategia de Cupra, la marca apostará por establecer una nueva relación con el cliente. "Tenemos diferentes perfiles de cliente, porque Cupra ha nacido de 0. Los jóvenes están a la cabeza, pero nos estamos adaptando a todo el mundo. Hay que trabajar con los tiempos, con diferentes aproximaciones, proque no solo se trata del coche sino de todo lo que le rodea, la distribución, la venta, la fabricación, el uso. Ahí es clave buscar esa nueva relación con el cliente creando una experiencia omnicanal", confiesa Antonino Labate, director de estrategia, desarrollo y operaciones de la marca.

En este nuevo universo, Cupra ha presentado hoy también su nueva estrategia en un evento digital (el futuro obliga, y el presente también). La marca ha anunciado sus dos nuevos modelos (Tavascan y UrbanRebel), como ejes del nuevo espacio Metahype, una nueva plataforma colaborativa metaverso que arrancará a finales de este año. "Metahype es nuestra interpretación de este nuevo universo. Es un espacio en el que las marcas, las startups y los creadores de contenidos pueden albergar una gran variedad de eventos y experiencias para crear y compartir cultura", explica Griffiths. "Con la entrada de Cupra en el metaverso, estamos demostrando una vez más que somos una marca que va más allá del mundo del automóvil", afirma.

Cupra tendrá su propio hub dentro de la plataforma metaverso, un lugar que le servirá para crear nuevas experiencias. "Con los mundos virtuales, las marcas tienen la oportunidad de crear experiencias completamente inmersivas para sus clientes actuales y futuros. Eta es una gran oportunidad para que Cupra se relaciones con sus comunidades de forma innovadora", señala Cathy Hackl, Chief Metaverse Officer.

Para completar la celebración del cuarto aniversario, Cupra ha presentado una nueva experiencia emocional en el metaverso con el Cupra2Experience. "Con nuestro UrbanRebel totalmente eléctrico, estamos creando esta iniciativa de competición única que consiste en conducir en el mundo real mientras lo que ves es virtual", señala Antonino Labate. "Con CupraExperience estamos dispuestos a revolucionar los formatos tradicionales de los deportes de motor", añade. La marca subastó ayer su primer NFT del UrbanRebel, cuyo ganador será uno de los primeros pilotos del CupraExperience.