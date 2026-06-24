Leapmotor ha trazado un ambicioso plan de electrificación de su gama. El modelo B10, un SUV destinado a competir en el segmento C, es una pieza fundamental en su gama y está disponible en dos versiones, 100% eléctrico y un híbrido enchufable de autonomía extendida.

Esta versión híbrida enchufable del Leapmotor B10 ofrece lo mejor de ambos mundos, logrando un equilibrio perfecto y dando solución a los clientes que desean disfrutar de las ventajas de la movilidad eléctrica y sostenible, pero que todavía no están preparados para elegir un vehículo totalmente eléctrico.

El nuevo Leapmotor B10 REEV Hybrid está impulsado por un refinado motor de gasolina Range Extender, un bloque de cuatro cilindros en línea y 1,5 litros, montado en la parte delantera y diseñado para ofrecer 218 CV de potencia y una eficiencia suave manteniendo un bajo consumo de combustible.

El Leapmotor B10 REEV Hybrid permite disfrutar de una sobresaliente autonomía combinada de hasta 900 km / Leapmotor

Impulsado por motor un eléctrico

El propulsor de gasolina funciona en armonía con el motor eléctrico trasero para ampliar la autonomía cuando es necesario. El vehículo es siempre impulsado por su motor eléctrico y cuando la carga de la batería es baja, se activa automáticamente el motor de combustión, pero únicamente para generar electricidad, nunca para mover las ruedas. Este sistema inteligente elimina la ansiedad por la autonomía y preserva la sensación de conducción eléctrica pura.

El Leapmotor B10 REEV Hybrid cuenta con una batería con capacidad de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de hasta 86 km, un generador de 50 kW y un depósito de combustible de 50 litros, garantizando que los viajes largos sean sencillos, combinando la comodidad de un repostaje rápido con las ventajas de la electrificación. La batería puede cargarse del 30% al 80% en 30 minutos y la autonomía combinada puede alcanzar hasta 900 km.

El Leapmotor B10 REEV Hybrid cuenta con una batería con capacidad de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de hasta 86 km / Leapmotor

Modos de energía adaptativos

El Leapmotor B10 REEV Hybrid disfruta de cuatro modos de energía adaptativos, concebidos para responder a diferentes necesidades de la conducción. El modo EV prioriza la conducción 100% eléctrica para los desplazamientos diarios y se activa solo cuando la batería baja del 25%. Por su parte, el modo Fuel mantiene la carga de la batería mediante el generador y es idóneo para garantizar la máxima autonomía y tranquilidad cuando se realizan viajes largos.

El modo EV+ prolonga los últimos kilómetros en modo eléctrico, permitiendo que el generador se active solo por debajo del 15% de la batería. Finalmente, el modo Power+ proporciona el máximo rendimiento y la máxima aceleración en las condiciones más exigentes al mantener siempre activo el generador.

El modo EV+ prolonga los últimos kilómetros en modo eléctrico, permitiendo que el generador se active solo por debajo del 15% de la batería / Leapmotor

Avanzada conectividad

En el interior del Leapmotor B10 REEV Hybrid se disfruta de un entorno digital moderno, similar al de un smartphone, impulsado por LEAP OS 4.0 Plus y el chipset de alto rendimiento Qualcomm 8155. Equipa una pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K HD que ofrece una interfaz fluida para la conectividad, el entretenimiento y los controles del vehículo. Además, equipa un sistema de audio premium envolvente con 12 altavoces.

La última actualización OTA aporta un conjunto de evoluciones que mejoran el confort de conducción, la conectividad, -con Apple Carplay y Android Auto integrados- la interfaz de usuario y unos sistemas de seguridad que continúan siendo una prioridad absoluta. Se han optimizado el recordatorio de detección de presencia de personas, el control de crucero adaptativo y el control de centrado de carril.

Este Leapmotor cuenta con una estructura de carrocería de alta resistencia con mayor rigidez torsional, siete airbags y hasta 17 funciones avanzadas de asistencia a la conducción que garantizan confianza y protección en cada desplazamiento.

En el interior del Leapmotor B10 REEV Hybrid se disfruta de un entorno digital moderno, similar al de un smartphone, impulsado por LEAP OS 4.0 Plus y el chipset de alto rendimiento Qualcomm 8155 / Leapmotor

Gama simplificada, muy equipado

Diseñado para conductores urbanos y familias jóvenes, el Leapmotor B10 REEV Hybrid está disponible en una gama simplificada con dos versiones -Life Hybrid EV y Design Hybrid EV-, seis colores y tres temas de interior.

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En su interior ofrece un generoso habitáculo y un ambiente refinado y acogedor, destacando sus cotas de habitabilidad y el mejor espacio para la cabeza de su clase. Por su parte, los asientos delanteros son de cuero ecológico calefactados y ventilados.