OFERTA MARZO
Dacia Duster: Mucho más, y mejor
Lo que comenzó como un proyecto de coche de bajo coste se ha transformado en un fenómeno de compra inteligente que no deja de ganar adeptos. Hoy nos ponemos al volante y analizamos a fondo el Dacia Duster, la actualización más profunda y ambiciosa del SUV que ha democratizado la aventura para miles de familias europeas.
