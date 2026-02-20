OFERTA FEBRERO
Contenido ofrecido por Terrenauto
Si estás pensado en cambiar de coche, la aventura te espera en Ibiza
Del lunes 23 al miércoles 25 de febrero en las instalaciones de Terrenauto
Redacción
Ibiza
Si estás pensando en cambiar de coche, la aventura de espera la próxima semana. Del lunes 23 al miércoles 25 de febrero en las instalaciones de Terrenauto (avda Sant Josep de sa Talaia 55 de Ibiza) puedes probar, descubrir, conocer y disfrutar del nuevo Jeep Compass, más espacio, más carácter, más libertad
Te contamos lo que Terrenauto ha preparado para ti:
- Prueba de conducción personalizada con el nuevo Jeep Compass
- Un pequeño reto para que enamores de este vehículo
- Entre todos los participantes sorteamos un fin de semana con el nuevo Jeep Compass y una experiencia de aventura en Ibiza a elegir, tú decides como vivirlo
- Una travesía en kayak por las calas escondidas, paddle a cuevas secretas, coasteering, escalada y más planes a elegir. Ibiza, naturaleza y libertad con Terrenauto y el nuevo Jeepp Compas
Inscríbete aquí y reserva tu plaza, participar en muy fácil.
Contacto Terrenauto:
Avda. Sant Josep de Sa Talaia, 55. 07800 - Ibiza
ventas@terrenauto.com
971 399 641
Contenido ofrecido por Consell de Eivissa