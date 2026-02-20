Si estás pensado en cambiar de coche, la aventura te espera en Ibiza

Si estás pensando en cambiar de coche, la aventura de espera la próxima semana. Del lunes 23 al miércoles 25 de febrero en las instalaciones de Terrenauto (avda Sant Josep de sa Talaia 55 de Ibiza) puedes probar, descubrir, conocer y disfrutar del nuevo Jeep Compass, más espacio, más carácter, más libertad

Te contamos lo que Terrenauto ha preparado para ti:

Prueba de conducción personalizada con el nuevo Jeep Compass

Un pequeño reto para que enamores de este vehículo

Entre todos los participantes sorteamos un fin de semana con el nuevo Jeep Compass y una experiencia de aventura en Ibiza a elegir, tú decides como vivirlo

Una travesía en kayak por las calas escondidas, paddle a cuevas secretas, coasteering, escalada y más planes a elegir. Ibiza, naturaleza y libertad con Terrenauto y el nuevo Jeepp Compas

Inscríbete aquí y reserva tu plaza, participar en muy fácil.

Contacto Terrenauto:

Avda. Sant Josep de Sa Talaia, 55. 07800 - Ibiza

ventas@terrenauto.com

971 399 641