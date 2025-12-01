smart regalará 75.000 kms a 50 clientes para cargar en la red de estaciones Zunder en España

Zunder, operador de referencia en carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, y smart, uno de los primeros fabricantes en superar la barrera de los 400 kW durante la carga, quieren demostrar que es posible reducir los tiempos a la hora de suministrar energía en tiempos récord. Y para ello, smart regalará 100 euros de carga gratuita a los primeros 50 clientes que adquieran un modelo smart #5 antes del 31 de marzo de 2026, o hasta agotar las tarjetas eZCard con la promoción. En total, la marca ofrecerá un total de casi 75.000 kms gratuitos a sus clientes, incentivando la opción de compra

Un vehículo que carga a 400 kW, como es el smart #5, necesita una red de estaciones que esté a la altura, ofreciendo a los usuarios la mejor experiencia en sus cargas. Y Zunder es el mejor aliado en este reto, no solo por haber sido elegido como mejor operador de carga por los usuarios de vehículo eléctrico en España, sino por contar con una de las mayores redes de estaciones de carga ultrarrápida del sur de Europa. Y para demostrarlo, invitamos a distintos medios de comunicación a comprobar en primera persona cómo un smart #5 cargaba a 400 kW por primera vez en España, pasando del 10% al 80% de carga en menos de 15 minutos, todo un hito para un vehículo ligero.

Gracias a su tecnología de 800 voltios, el smart #5 permite cargar en la red de Zunder, y en tan solo 10 minutos, recuperar más de 300 kms de autonomía, lo que permite planificar las paradas de descanso durante nuestro viaje mientras cargamos nuestra batería hasta el siguiente destino. Con esta potencia en la red, y con la velocidad de carga de vehículos como el smart #5, ya no habrá excusas para no viajar en un vehículo eléctrico, acercándose mucho a la forma en la que lo hacen los usurios de otras motorizaciones convencionales.

Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder “la forma en la que carga el smart #5 en la red de estaciones de Zunder es una demostración de que la tecnología en los vehículos eléctricos de última generación avanza, y nosotros lo hacemos con ella. Después de las pruebas dinámicas que hemos realizado con smart tenemos claro que nuestros puntos de carga están a la altura de los mejores coches eléctricos del mundo.”

Por su parte, Alberto Olivera, CEO de smart España, “la amplia red de estaciones Zunder permite a todos nuestros clientes salir de viaje sin necesidad de planificarlos. Con nuestro smart #5 y la calidad de los puntos de carga Zunder, la diferencia de tiempo del recorrido del viaje es inapreciable frente a coches térmicos con mismas prestaciones. Gracias a su plataforma de 800 voltios, el smart #5 pasa del 10 al 80% de su capacidad de carga en menos e 15 minutos.”

La alianza entre Zunder y smart supone ampliar las ventajas que ofrece la tecnología eléctrica a los usuarios, sumando la velocidad de carga a la potencia de una red cada vez más extensa, como la que ofrece Zunder con más de 1.300 puntos. Y ahora, con ventajas, precios bonificados y kilómetros gratuitos solo por ser uno de los primeros en adquirir un smart #5.