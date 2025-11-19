Especial Neopremium
Leapmotor B10, un eléctrico con DNI español
Leapmotor, del grupo Stellantis, ofrece un modelo asequible, con mucho espacio y buenas prestaciones
La irrupción de las marcas chinas en el mercado español supone un aliciente para el consumidor. Leapmotor, la firma del grupo Stellantis, trae a España (y nunca mejor dicho) un modelo que ofrece muchas posibilidades.
Se trata de un B-SUV que mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 metros de alto. La capacidad del maletero es de 515 litros, pero puede ampliarse, con los asientos traseros abatidos, hasta los 1.415. Además, bajó el capó hay 25 litros extra.
Destaca el gran espacio interior gracias a una plataforma propia (no es de Stellantis) que ofrece una batalla de 2,75 metros y permite que los pasajeros puedan ir muy cómodos en las plazas tarseras.
El equipamiento es de alto nivel. Dispone de una gran pantalla central de 14,6 pulgadas desde la que se pueden manejar casi todas las funciones. Existe otra pantalla frente al conductor de LCD y 8,8 pulgadas con los datos necesarios para el manejo.
Leapmotor nos propone en este test exclusivo solo el motor de 218 CV que se alimenta de la energía de una batería de 67,1 kWh. La autonomía es de 434 kilómetros. Llegará también una versión de menor rango de batería con 56,2 kWh y una promesa de autonomía de 361 kilómetros.
Su precio arranca, con ayudas, en menos de 20.000 euros.
