Opel renueva y electrifica por completo su gama SUV

Formada por el Grandland, el Frontera y el Mokka, la nueva gama SUV muestra las visionarias soluciones de Opel para la movilidad sostenible. La nueva generación de estos modelos tiene en cuenta el enfoque "Greenovation" de la marca alemana y todos están disponibles con sistemas de propulsión híbridos electrificados y 100% eléctricos.

Opel Grandland, gama alta

El nuevo Grandland (4,65 m de largo) es el primer Opel basado en la plataforma STLA Medium nativa de los BEV y ofrece numerosas tecnologías innovadoras, características inteligentes y soluciones sostenibles. Las versiones eléctricas disfrutan de hasta 582 km según ciclo WLTP, si se opta por la batería de mayor capacidad, de 82 kWh.

La versión Hybrid tiene 145 CV, el Hybrid Plug-in rinde 195 CV y puede recorrer hasta 87 km en modo cero emisiones y la oferta 100% eléctrica permite escoger entre dos niveles de potencia: 213 CV y 325 CV, la segunda con tracción AWD.

Opel Grandland / Opel

Exteriormente, el Grandland brilla con el nuevo 3D Vizor, dependiendo del acabado, incluso con un Opel Blitz iluminado en la parte delantera por primera vez. Cuando se ve desde atrás, el Grandland también tiene la marca denominativa Opel iluminada.

En el puesto de conducción, el Grandland cuenta con dos pantallas panorámicas. Junto con el Intelli-HUD (head-up display) opcional, garantizan que el conductor pueda mantener siempre la vista en la carretera. Además, el modo puro reduce el contenido que se muestra al mínimo necesario por la noche o a velocidades más altas.

Opel Grandland / Opel

Los asientos ergonómicos con cojines laterales ajustables individualmente, garantizan un placer de conducción puro y, sobre todo, relajado. La característica ergonómica patentada Intelli-Seat es estándar en ambos asientos delanteros. La seguridad y el confort crecen con la luz Intelli-Lux HD adaptable y antideslumbrante con más de 50.000 elementos y la práctica Pixel Box. El smartphone se carga inductivamente y el maletero ofrece un extraordinario volumen de hasta 1.645 litros.

Opel Frontera, hasta siete asientos

El nuevo Frontera ofrece una imagen muy atractiva y una robusta interpretación de la filosofía de diseño de Opel. Este flexible y asequible SUV de 4,38 m de largo y con espacio para hasta siete personas, ofrece un empaque excepcional y excelente relación calidad-precio. La versión 100% eléctrica Extended Range -113 CV- es capaz de cubrir hasta 408 km entre cargas (ciclo WLTP) y la gama se completa con versiones híbridas de 110 CV y 145 CV.

Opel Frontera / Opel

Lleno de soluciones prácticas como por ejemplo la Smartphone Station, es un SUV idóneo para cualquier tipo de viaje. El conductor y el acompañante pueden sentarse en el nuevo asiento Intelli-Seat patentado con una ranura en el centro que alivia la presión sobre el coxis. En el maletero caben 460 litros de equipaje, ampliables a un máximo de 1.600 litros. El conductor y los pasajeros miran una cabina con un volante de nuevo diseño y dos pantallas panorámicas opcionales, ambas de 10 pulgadas.

Opel Mokka, con ChatGPT

Con su diseño audaz y puro, el Mokka es el SUV más joven de la gama y ahora Opel ha enfatizado sutilmente sus fortalezas visuales, con el nuevo Opel Blitz en el centro de la marca Opel Vizor.

La variante 100% eléctrica -156 CV- ofrece una autonomía de hasta 403 km, según ciclo WLTP. También está disponible en gasolina 1.2 Turbo de 136 CV, Hybrid de 145 y, en breve, la versión Mokka GSE elevará la potencia eléctrica hasta 280 CV.

Opel Mokka / Opel

El mayor cambio se encuentra en el interior, con un puesto de conducción aún más claro y que retoma los gráficos Opel Vizor de la parte delantera del vehículo. El conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la última generación del sistema de infoentretenimiento digital y multimedia.

Ofrece de serie una pantalla digital de información de 10 pulgadas y una pantalla táctil a color del mismo tamaño, en la cual se puede operar fácilmente a través de widgets. En combinación con el sistema de navegación opcional, un "Hey Opel" es suficiente para utilizar el reconocimiento de voz natural, al cual se unen las funcionalidades inteligentes de chatGPT.

Opel Mokka / Opel

El sistema puede aprender y sugerir de forma independiente destinos y orientación de ruta y las actualizaciones de mapas están disponibles de forma inalámbrica, mientras que la cámara de visión trasera opcional de 180 grados garantiza una visión clara al maniobrar.