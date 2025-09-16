Fiat Grande Panda, nacido para romper todos los esquemas

Con la apertura de pedidos de la versión de gasolina de 100 CV, el nuevo Fiat Grande Panda completa su oferta de motorizaciones formada por tres sistemas de propulsión: gasolina, híbrido y eléctrico.

Inspirado en el Panda original de los años 80 y con una longitud de 3,99 m, el nuevo SUV compacto de la marca italiana encarna los valores de su predecesor a través de la fuerza que transmite su imagen y mediante un volumen que combina atrevidas superficies, robustos pasos de rueda y detalles como los protectores inferiores traseros y delanteros en color plata.

Fiat Grande Panda Hybrid / / Fiat

Creado en el Centro Stile de Turín, el Grande Panda propone un diseño icónico y una personalidad fresca y juvenil. Un rasgo estético característico son sus lámparas LED PXL, que recuerdan a los videojuegos de los años 80.

fiat grande panda.jpg / / Fiat

La inspiración en tendencias pasadas se refleja también en el diseño en X de sus llantas con corte de diamante, en los acabados de los pilares negros y en los faros y los pilotos.

Propulsión a la carta

Construido sobre la plataforma "Smart Car Platform" de Stellantis, el nuevo SUV compacto de Fiat se ha concebido como un modelo multienergía flexible y versátil para satisfacer las necesidades y expectativas de clientes diversos y por ello está disponible en versiones eléctrica, híbrida y de gasolina.

Nuevo Fiat Grande Panda Eléctrico. / / Fiat

Con una batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 83 kW (113 CV), el Grande Panda eléctrico dispone de hasta 320 km de autonomía WLTP, alcanza una velocidad máxima de 132 km/h y acelera de 0 a 50 km/h en 4,2 segundos. Está equipado con un cable cargador retráctil integrado en la parte delantera de 7 kW (carga del 20% al 80% en 4 horas y 20 minutos) e incluye un puerto de carga rápida de CC de 100 kW, con recarga completa en 27 minutos.

Elevada eficiencia híbrida

La versión híbrida equipa un motor turbo de 1.2 litros y 3 cilindros, con potencia de 110 CV, una batería de 48 voltios y transmisión eléctrica de doble embrague (eDCT) de 6 velocidades que incluye un motor eléctrico de 21 kW, un inversor y una unidad central de transmisión. La energía eléctrica adicional aumenta la potencia, generando un arranque suave y silencioso.

El tren motriz híbrido ofrece la función e-launch y la capacidad de arrancar en modo 100% eléctrico. El motor eléctrico permite que el motor de combustión se apague en algunas situaciones, proporcionando hasta 1 km de autonomía eléctrica a menos de 30 km/h. Esta función se utiliza principalmente para realizar movimientos cortos hacia adelante sin pisar el acelerador, por ejemplo, cuando se está en una retención de tráfico o al estacionar.

Grande Panda gasolina / / Fiat

El motor de gasolina es la tercera opción mecánica y se convierte en el escalón de acceso a la gama. Disponible desde 14.950 euros, está equipado con el mismo bloque gasolina 1.2 utilizado por la versión híbrida, rinde 100 CV de potencia y está combinado con una transmisión manual de 6 velocidades y tecnología Start&Stop.

Interior flexible y atractivo

En su versátil e inteligente interior centrado en las personas, el Grande Panda ofrece el mejor espacio de su clase para los hombros, opciones de almacenamiento flexibles y tecnología intuitiva adaptada a la vida cotidiana. La zona de infoentretenimiento con la almohadilla del túnel, el salpicadero, las rejillas de ventilación y las costuras de los asientos están adornadas con detalles en el color de la carrocería.

El Grande Panda de gasolina va con cambio manual. / / Fiat

El Fiat Grande Panda se ofrece en tres versiones distintas, denominadas Pop, Icon y La Prima. El Pop enfatiza la practicidad, con aire acondicionado manual, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, base para smartphone y completo equipo de seguridad formado por seis airbags, asistente de mantenimiento de cambio de carril, frenado de emergencia, aviso de somnolencia del conductor y sensores de estacionamiento traseros.

Fiat Grande Panda Hybrid / / Fiat

Fiat Grande Panda Hybrid / / Fiat

La versión Icon agrega iluminación LED y pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conexión inalámbrica para smartphones. El nivel superior La Prima añade llantas de aleación de 17 pulgadas, volante forrado, salpicadero sostenible “Bambox” con fibras de bambú reales, guantera superior cerrada, aire acondicionado automático, navegación, sensores de estacionamiento delanteros y cámara trasera.