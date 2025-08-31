Peugeot tiene la gama de vehículos comerciales más completa para cualquier profesional

La gama de vehículos comerciales Peugeot se ha ganado un hueco destacado en el mercado por su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier sector y profesional. No importa si hablamos de un autónomo que necesita un vehículo compacto para moverse en ciudad o de una gran empresa que requiere furgones de gran volumen para logística: la marca francesa tiene una solución a medida. Y lo hace combinando fiabilidad, versatilidad, tecnología y eficiencias, cuatro pilares básicos que hoy día son clave para este segmento.

El catálogo actual de la firma franesa abarca desde combis pensados para uso mixto hasta grandes carrozados, con diferentes longitudes, alturas y configuraciones interiores. A ello se suma una gama mecánica que va más allá del diésel, incorporando versiones 100% eléctricas con autonomías de más de 300 kilómetros e incluso variantes de hidrógeno para quienes buscan cero emisiones sin sacrificar la operatividad en largos recorridos.

En todos los modelos encontramos ayudas a la conducción, sistemas de seguridad de última generación y opciones de conectividad que permiten trabajar con más comodidad y eficiencia.

Peugeot Rifter, el combi que lo hace todo

Fabricado en Vigo, el Peugeot Rifter es uno que combina movilidad familiar y el uso profesional ligero. Está disponible con carrocería corta o larga, cinco o siete plazas, y un interior que prioriza el confort sin descuidar la practicidad.

Peugeot Rifter / Peugeot

Su equipamiento incluye elementos como el asistente de mantenimiento de carril o la alerta de cambio involuntario de carril, así como una interfaz multimedia con pantalla táctil, Apple CarPlay y Android Auto.

La versión E-Rifter aporta la ventaja de la movilidad eléctrica con una autonomía de hasta 330 km, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes se mueven principalmente en entornos urbanos y necesitan acceder a zonas de bajas emisiones sin restricciones.

Peugeot Partner, compacto pero capaz

También producido en Galicia, el Peugeot Partner está pensado para quienes necesitan un vehículo ágil y robusto a la vez. Se ofrece en dos longitudes —Standard y Long— con un volumen de carga que llega hasta los 4,4 metros cúbicos y una capacidad útil que supera los 780 kg.

Peugeot Partner / Peugeot

Su versión eléctrica E-Partner mantiene esa misma practicidad, pero con cero emisiones y una autonomía de hasta 330 km, ayudando a pymes y autónomos a cumplir normativas y reducir costes de uso.

En el interior, el Partner ofrece un puesto de conducción ergonómico, con instrumentación digital y navegación conectada. Entre sus asistentes de seguridad figuran la detección de fatiga del conductor y la frenada automática de emergencia.

Peugeot Expert, equilibrio entre carga y tecnología

En un punto intermedio entre el Partner y el Boxer encontramos el Peugeot Expert, un furgón que puede transportar hasta 1.400 kg de carga útil y se ofrece en distintas longitudes y alturas. Utiliza la plataforma EMP2, que le permite mantener un buen equilibrio entre capacidad, comportamiento dinámico y eficiencia.

Peugeot Partner / Peugeot

En materia de seguridad, el Expert equipa sistemas como el mantenimiento de carril, la detección de ángulo muerto o la alerta de riesgo de colisión con frenada automática. Su interior está diseñado para trabajar, con buena habitabilidad, pantallas digitales y conectividad pensada para facilitar el día a día.

Peugeot Traveller, para mover personas con comodidad

El Peugeot Traveller es la apuesta de la marca para el transporte de pasajeros, tanto en servicios turísticos como corporativos o adaptados. Con capacidad de hasta 9 plazas, ofrece un habitáculo espacioso con climatización independiente, asientos configurables y un diseño orientado al confort.

Peugeot Traveller / Peugeot

Dispone de ayudas como el control de crucero adaptativo o la alerta de atención al conductor, y puede transformarse en un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

Peugeot Boxer, cuando lo importante es el volumen

En el extremo superior de la gama encontramos el Peugeot Boxer, diseñado para quienes necesitan máxima capacidad de carga. Está disponible en varias longitudes y alturas, alcanzando en su versión más grande los 17 metros cúbicos de volumen y hasta 2.000 kg de carga útil.

Gama de Peugeot Boxer / Peugeot

Los motores diésel BlueHDi, con potencias de 120, 140 o 180 CV, ofrecen un buen equilibrio entre fuerza y consumo, y se pueden asociar a una transmisión automática de 8 velocidades.

En el apartado de energías alternativas, el Boxer dispone de versiones eléctricas y de hidrógeno, con autonomías que pueden superar los 400 km, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil para grandes distancias sin emisiones.

Una oferta para cualquier reto profesional

De la mano de modelos como el Rifter, Partner, Expert, Traveller y Boxer, Peugeot ha creado una gama comercial capaz de cubrir cualquier necesidad, desde el pequeño reparto urbano hasta la gran logística interurbana. Con una amplia oferta mecánica que incluye diésel, eléctricos y furgonetas de hidrógeno, y un equipamiento que apuesta por la seguridad y la conectividad, la marca del León ofrece a los profesionales herramientas para trabajar con eficiencia y confianza, sea cual sea su actividad.