Smart presenta su gama de vehículos 100% eléctricos y el art car inspired by Keith Haring en el IAA Mobility 2025

Smart, la marca Premium de automóviles eléctricos, anuncia su participación en el salón internacional del automóvil IAA Mobility 2025, que se celebrará en Múnich del 8 al 14 de septiembre. smart presentará su gama completa de vehículos: el smart #1, el smart #3 y el nuevo smart #5, lo que subraya su evolución hacia una marca líder en movilidad eléctrica. Y será la primera vez que smart presente su SUV familiar medio smart #5 en un salón del automóvil europeo. Además, Dirk Adelmann, CEO de smart Europa, ofrecerá información exclusiva sobre la dirección estratégica de la marca y el desarrollo de productos en Europa.

Recientemente, y coincidiendo con su lanzamiento en Europa, el smart #5 obtuvo el galardón Red Dot Design por su diseño. El primer SUV medio de la marca ofrece más espacio, versatilidad y tecnología avanzada que nunca. Está propulsado por una plataforma de 800 voltios, lo que permite una autonomía mayor y capacidad de carga rápida. Además de su moderno sistema de propulsión eléctrica, el smart #5 incorpora avanzados sistemas de asistencia al conductor y un habitáculo inteligente, que marcan la pauta en facilidad de uso y comodidad para todos los pasajeros. Con su espacioso interior y sus diferentes líneas de acabado el smart #5 está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los clientes europeos.

La versátil cartera de productos de smart combina ingeniería avanzada con expresión artística. Cada vehículo encarna la filosofía smart: vehículos de diseño con una estética audaz, un uso inteligente del espacio y una identidad visual distintiva, a la vez que se adaptan a diferentes estilos de vida. La IAA Mobility de este año presenta la gama completa: mientras que en el stand de la marca estarán el smart #5 BRABUS junto a un vehículo con una reinterpretado artística especialmente diseñado para la ocasión, en la zona exterior de los pabellones la marca exhibirá el smart #5 Premium, el smart #5 Summit Edition y el smart #1 BRABUS.

La innovación cultural se une al diseño: art car inspired by Keith Haring.

Uno de los puntos fuertes de la presencia de smart en la IAA Mobility de este año es un coche inspirado en la obra de Keith Haring, cuyo principal logro es la dedicación para hacer del arte un bien accesible a todo el mundo. El exclusivo Keith Haring Art Car, expuesto en la feria del automóvil de la IAA, actúa como pieza central escultórica y encarna la filosofía conjunta de un "uso inteligente del espacio". El proyecto también se hace tangible en la zona abierta del certamen, donde elementos del legado artístico de Keith Haring se entrelazan con la experiencia de estilo de vida de smart.

Programa estratégico y a la vez entretenido.

Durante el certamen, smart centrará su enfoque en el diseño de vanguardia, las tecnologías inteligentes y las innovaciones reflexivas, así como en los desarrollos actuales de productos y marcas. En la rueda de prensa oficial, Dirk Adelmann, CEO de smart Europa, ofrecerá información exclusiva sobre su dirección estratégica y su hoja de ruta de productos en Europa. La conferencia de prensa tendrá lugar el 8 de septiembre a las 10:00 h en el stand de smart (B01, pabellón B2).

En la zona abierta de la plaza Odeon de Múnich, los visitantes podrán disfrutar de experiencias de estilo de vida centradas en la gama de productos smart, con los modelos #1, #3 y el nuevo #5. Las ofertas interactivas incluyen, entre otras, un estudio de arte para personalizar accesorios y una oferta lúdica y creativa para familias y niños. Además, habrá oportunidades de probar toda la gama de productos smart y participar en una carrera popular de 10 kilómetros el jueves 11 de septiembre.