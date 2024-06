¿Me pueden multar por tocar el claxon del coche para saludar a alguien? Esto dice la ley

Hay muchísimas normas de tráfico que no tenemos claras. Además, quienes hacen años que se examinaron del carné de conducir pueden olvidarse de algunas de ellas. Esto es un grave error porque este desconocimiento de las normas de la DGT pueden acarrearte algunas multas.

Más de una vez habrás escuchado que los españoles somos “los europeos que más ruido hacen”, y es que no solo estamos acostumbrados a unos volúmenes de ruido mayores en las conversaciones, las fiestas o las calles, sino también en las carreteras.

En España hay muchos conductores que modifican sus vehículos para que hagan más ruido, como es el caso de las colas de escape en los coches o los dB-killer en las motos. Pero esto no queda ahí. El claxon es un elemento que en muchas ocasiones es utilizado para saludar a conocidos o para dar la nota, y esto puede ser multado aunque no lo creas.

Cuándo te pueden multar al tocar el claxon

Seguro que más de una vez has tocado el claxon de tu coche para saludar a alguien, por un enfado con otro conductor o para dar la nota yendo con amigos en tu vehículo. Pues debes saber de cara a próximas ocasiones que cualquiera de estas conductas está multada por la DGT.

Según la DGT, el claxon es un elemento de seguridad que debe usarse para advertir -en caso de que sea necesario- a otros conductores de cualquier peligro que haya en la carretera. Utilizarlo de cualquier otra forma que no sea la correcta puede hacer que seas sancionado.

El ruido que emite un claxon es de unos 90 decibelios, un estruendo que se sitúa bastante por encima del umbral tolerable por las personas según la OMS (65dB), por lo que la DGT regula su uso para que no sea utilizado a la ligera.

La multa por usar el claxon en la calle en una de las situaciones en las que no está permitido puede salirte por 80 euros al estar considerado como una utilización indebida de las señales acústicas. Además, si has modificado tu claxon para que suene más o emita sonidos no reglamentarios (como el de una ambulancia) la multa puede llegar a los 200 euros.