Renovar el permiso de conducir es un trámite que no debe dar problemas a los conductores. Suele ser cada diez años y las pruebas psicotécnicas a superar no son de gran dificultad. Una vez cumplida su fecha de caducidad, tu permiso no será válido para conducir hasta que lo renueves.

Los paso a seguir para realizar esta renovación son de los más sencillos. Puedes realizar la renovación en el Centro de Reconocimiento Médico donde vayas a realizar el informe de aptitud psicofísica necesario para la renovación. También puedes realizar la renovación de tu permiso en la DGT apostatando el informe de aptitud psicofísica expedido por el Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Recuerda que el informe de aptitud caduca a los 90 días hábiles de su expedición. A la hora de renovar tu permiso: Dependiendo de tu edad y del tipo de permiso, el permiso tendrá un periodo de validez distinto.

No es necesario realizar ningún examen, solo superar un reconocimiento médico.

Puedes presentar la solicitud desde 3 meses antes a la fecha de la pérdida de vigencia, siempre que no hayas perdido la vigencia de tu permiso por haber perdido todos tus puntos.

a la fecha de la pérdida de vigencia, siempre que no hayas perdido la vigencia de tu permiso por haber perdido todos tus puntos. Adelantar la renovación no supone que pierdas días de validez ya que la prórroga de tu permiso empieza a contar desde la fecha en que caducara el antiguo.

Aunque ya haya caducado puedes seguir renovando tu permiso, pero es importante que tengas en cuenta que no puedes conducir mientras tengas el permiso caducado.

Puedes consultar, de manera telemática, el estado de tramitación en el que se encuentra tu permiso. Si eres titular de un permiso español y tienes tu residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea, o estás residiendo temporalmente allí como estudiante (durante un periodo mínimo de seis meses), la renovación de tu permiso deberás hacerla en el Estado en el que estés residiendo. Pregunta a la administración nacional del país donde resides para que te informen de como debes realizar el trámite. La razón por la que vas a tener que renovar cada menos años No obstante, hay un motivo por el que puede que renueves tu permiso de conducir cada menos años de los que te tocaría. ¿Por qué me han dado menos años del que corresponde en la renovación de mi permiso? La validez del permiso depende de tu edad, pero también de tu estado de salud. Si durante el reconocimiento médico el doctor comprueba que padeces enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez de tu permiso será menor. También será menor la tasa que debes pagar para renovarlo. El permiso provisional Una vez que hemos conseguido renovar el permiso de conducir, tenemos un documento provisional hasta que llegue el carnet original que nos acredita que podemos conducir con normalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de matices. Por ejemplo, no puedes conducir con el permiso provisional por el extranjero. Con el carné provisional sólo puedes conducir dentro de nuestras fronteras. Si vas a conducir en el extranjero deberás solicitar el Permiso Internacional, en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. En este caso, necesitas solicitar cita previa por internet o llamando al 060. Durante 6 meses podrás conducir con el permiso provisional. Dicho permiso provisional se entrega en el momento de realizar el trámite. En el caso de duplicados, te lo entregaremos nosotros mismos cuando te atendamos en ventanilla. Si se trata de una renovación, lo hará el centro médico en que realizaste el reconocimiento y para expediciones de nuevos permisos, será tu autoescuela la que te lo facilite.