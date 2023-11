La DGT va a realizar cambios de lo más llamativos para el año que viene. Entre ellos se incluye el eliminar una de las señales distintivas e icónicas que todos llevábamos en nuestro vehículo.

Hasta ahora, cuando tenemos un accidente en carretera (leve), un pinchazo o un fallo en el motor, la rutina era la misma. Tras el primer impacto de realidad y asimilar que nuestro coche ha sufirdo un problema, la rutina a realizar era prácticamente siempre la misma. Lo primero, avisar a la grúa o la Guardia Civil de tráfico para recibir asistencia. En segundo lugar, salir del vehículo con toda la precaución del mundo y con el chaleco reflectante puesto y poner los triángulos de seguridad a una distancia cercana del vehículo.

No obstante, a partir de ahora, se van a producir cambios de lo más llamativos.

Adiós a los triángulos

Los triángulos desaparecen, así lo ha adelantado la Dirección General Tráfico (DGT). "Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes nace el dispositivo V16, que está llamado a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Deberemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

Adiós al chaleco

La nueva señal V-16, de color amarillo que sustituirá a los triángulos de preseñalización de peligro, será obligatoria en 2026 y hasta esa fecha podrá 'convivir' con el actual sistema, según establece el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El real decreto sustituye el actual dispositivo de señalización de peligro consistente en dos triángulos colocados delante y detrás del vehículo inmovilizado, por un dispositivo luminoso de color amarillo que se colocará en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

Además, el real decreto crea la señal V-27, un 'triángulo virtual' que se activará en el sistema de "a bordo" del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo. Su incorporación al vehículo será voluntaria y solo en aquellos vehículos conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad.

Esto también conlleva que dejemos de utilizar los chalecos, dado que no debemos abandonar el vehículo en caso de accidente para señalizar nada en el exterior. Eso sí, eso no quita que no dejemos de llevarlos en el vehículo en caso de seguridad por si tenemos que abandonar el vehículo en algún lugar que por su peligrosidad debamos ser fácilmente identificables.