La inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los vehículos. Los plazos para pasar dicha inspección, dependen de la antigüedad y el tipo de automóvil; como norma general, un turismo debe pasar la ITV cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años). Todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otro año. Un turismo tendrá que pasar las pruebas por primera vez a los cuatro años de su matriculación como norma general.

En lo que respecta a la documentación, estos son los cuatro documentos que te solicitarán en la estación de ITV:

La ficha técnica o tarjeta ITV : es ‘el DNI del coche’, en ella aparecen los datos que identifican tanto al coche, como al propietario . En dicho documento, tiene que aparecer la matrícula del coche, la contraseña de homologación y el número de bastidor -también llamado número de chasis o VIN-.

El permiso de circulación : en este documento figura toda la información del vehículo : marca, tipo, variante o versión, matrícula, masa máxima, servicio, fecha de matriculación, periodo de validez de la matriculación (si no es ilimitada), fecha y lugar de expedición, número de plazas y cilindrada. A estos datos hay que añadirle el kilometraje y la vigencia de la ITV (estos dos datos se empezaron a pedir en el año 2015).

El seguro obligatorio : es el justificante que acredita que el vehículo tiene un seguro contratado al corriente de pago.

Y por último el DNI del conductor. Que no tiene por qué coincidir con el titular del coche.

No obstante, existen situaciones especiales en las que el conductor tendrá que presentar otros documentos según indica el manual de procedimiento de ITV.

Situaciones especiales

Aquellos vehículos que como consecuencia de un accidente hayan sufrido algún daño importante y que afecte a: algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, frenado o transmisión, suspensión, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos elementos. Tendrán que presentar también el informe de reparaciones.

Los vehículos de empresa , tendrán que presentar también el CIF.

, tendrán que Si se somete el vehículo a alguna modificación importante, deberá ser homologado en una estación de ITV. En ese caso, habría que realizar un proyecto de homologación y tener un certificado de montaje de taller. Cuando se vaya a pasar la ITV, habrá que presentar ese certificado correctamente rellenado y firmado.

Métodos utilizados en la inspección

Tal y cómo explican desde ITVASA, "los métodos utilizados en la inspección del vehículo a fin de realizar las operaciones parciales de inspección referidas, serán los siguientes:

Inspección visual: Es aquella inspección que se realiza mediante observación de los órganos o elementos de que se trate, y en su caso de su funcionamiento, atendiendo a probables ruidos o vibraciones anormales, holguras o fuentes de corrosión, soldaduras incorrectas o no autorizadas, taladros o cualquiera otras operaciones de mecanizado o plegado incorrectas o no autorizadas en determinados órganos o elementos, etc., que puedan dar lugar a probables causas de peligro para la circulación o el medio ambiente.

Inspección mecanizada: Es aquella inspección que se realiza con ayuda de alguno de los equipos de los que debe estar dotada la estación.