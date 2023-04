Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera.

La ITV -inspección técnica de vehículos- suele traer bastantes quebraderos de cabeza a todos aquellos que no pasan la prueba a la primera y deben repetirla. Se trata de un control técnico al que deben someterse los vehículos cada cierto tiempo, según la antigüedad del vehículo, sus características y el tipo. Los coches con menos de cuatro años no tendrán que pasarla, pero a partir de esos cuatro años tendrá que realizarse cada dos años -al igual que las motocicletas-. La inspección pasará a ser anual en el momento en que el coche pase de los diez años.

A la hora de pasar la prueba puedes obtener dos resultados diferentes: inspección favorable -obtendrás la pegatina- o desfavorable -los defectos son tan graves que debes volver a pasarla-. Muchos se preguntarán aun así cuáles serán las consecuencias de no pasar la ITV. Si los evaluadores niegan la validez de tu vehículo deberás llevarlo a reparar para solucionar los problemas indicados en un plazo de dos meses en el que no podrás coger el coche -con excepciones según la comunidad autónoma-. Esta nueva revisión puede resultar más cara que la anterior. Sin embargo, si no pasas la inspección de nuevo en ese plazo de tiempo puede ocurrir que la Jefatura de Tráfico dé de baja del vehículo en caso de que la estación de ITV a la que acudiste informe de ello.

En un primer momento la evaluación se llevaba a cabo con la intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Si te preguntas cuál es el precio que deberás de pagar para pasar la ITV, dependerá del lugar donde la pases y las características del vehículo. Eso sí, todas ellas cuentan con un suplemento de 4,18 euros por la tasa de la DGT.