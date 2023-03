Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera.

La ITV -inspección técnica de vehículos- suele traer bastantes quebraderos de cabeza a todos aquellos que no pasan la prueba a la primera y deben repetirla. Se trata de un control técnico al que deben someterse los vehículos cada cierto tiempo, según la antigüedad del vehículo, sus características y el tipo. Los coches con menos de cuatro años no tendrán que pasarla, pero a partir de esos cuatro años tendrá que realizarse cada dos años -al igual que las motocicletas-. La inspección pasará a ser anual en el momento en que el coche pase de los diez años.

En un primer momento la evaluación se llevaba a cabo con la intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Si te preguntas cuál es el precio que deberás de pagar para pasar la ITV, dependerá del lugar donde la pases y las características del vehículo. Eso sí, todas ellas cuentan con un suplemento de 4,18 euros por la tasa de la DGT.

No es lo mismo, por lo tanto, pasar la prueba en Granada que en Aragón, al igual que no es lo mismo que tu coche sea de gasolina que de diésel -más cara-. En el caso de Murcia y Madrid los precios no están marcados por la comunidad, sino que son las propias estaciones las que lo deciden. Si te preguntas dónde es más barato pasar la ITV, estas son las tres comunidades más baratas: Islas Baleares -17,01 euros en Mallorca vehículos de gasolina-, Extremadura -29,25 euros coches de gasolina y diésel- y Asturias -29,38 euros coches de gasolina y diésel-. Las Baleares son la opción más económica para los turismos de gasolina, mientras que Extremadura y el Principado lo son para el diésel.

Estos precios están en lo más bajo de la tabla. En el lado opuesto y en el caso de los coches de gasolina, te costará más pasar la ITV en Ceuta, País Vasco -39,21 euros-, Cantabria, Melilla y Castilla y León. Para los turismos de diésel Ceuta sigue ocupando el primer puesto, seguida de Valencia -42,95 euros-, País Vasco, Cantabria, Aragón y Castilla y León.