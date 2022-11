Muchos conductores se preguntan si serían capaces de aprobar en la actualidad el examen teórico del carné de conducir. Y es que a todos los que conducimos nos asaltan dudas cuando estamos en la carretera.

A continuación te proponemos una pregunta que ha planteado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales.

Esta señal indica peligro por la proximidad de...

A. un tramo de vía con posible obstrucción en la calzada.

B. un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado.

C. un tramo de vía con pendientes ascendentes y descendentes. pic.twitter.com/mfXyflbwIi — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 6 de octubre de 2022

En la prueba oficial solo se pueden fallar tres de las 30 preguntas, así que aquí sería aconsejable no errar más de una. Demuestra que no has olvidado lo aprendido en la autoescuela.

Se rebaja la edad legal para conducir en España: la nueva medida de la DGT para los menores y los coches que pueden llevar

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha informado de que, de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea de permisos de conducir, se regulará un nuevo permiso de conducir B1, a partir de los 16 años, para vehículos eléctricos con velocidad máxima de 90 kilómetros hora y peso máximo de 400 kilogramos.

"Ya está en aplicación en países como Francia con buenos resultados y favorecerá la movilidad de los más jóvenes en el ámbito rural, donde aun con todos los esfuerzos, evidentemente, el transporte público no llega en las mismas condiciones", ha declarado.

La Estrategia de Seguridad Vial 2030 prevé una serie de medidas de actuación para reducir en un 50 por ciento el número de personas fallecidas y heridas graves en siniestros viales respecto a las cifras de 2019, entre las que destaca la incorporación de la educación en movilidad segura y sostenible en el currículo escolar de forma progresiva a partir del próximo curso, un carnet para jóvenes o nuevos test psicofísicos.

Así lo ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la presentación este jueves en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, "un compendio de directrices, una hoja de ruta que guiará la actuación de las administraciones públicas, las asociaciones y entidades del sector, el mundo empresarial y el académico, durante la presente década".

En su intervención, el ministro ha explicado que la estrategia se articula en torno a nueve grandes áreas estratégicas que, a su vez, se despliegan en numerosas líneas de actuación. Además, ha puesto de relieve la relevancia del mecanismo de planes bienales porque concretan las medidas a ejecutar en cada periodo.

Del Plan de Actuación Especial para 2022-2023, Grande-Marlaska ha destacado algunas medidas como la puesta en marcha del título de Técnico Superior en movilidad segura y sostenible de Formación Profesional ya creado por el Ministerio de Educación, y la revisión y actualización del protocolo de pruebas de aptitud psicofísicas en los centros de reconocimiento médico de conductores, inalterado desde el año 2007.

Otra medida importante para el titular de la cartera de Interior es el uso obligatorio del airbag para las pruebas de circulación en moto en los exámenes de conducir para el permiso A, es decir, las motos de alta cilindrada. "Estamos comprometidos con la promoción del airbag para los motoristas de motos de alta cilindrada porque supone un paso adelante en la protección de los mismos", ha subrayado.

En este punto, Grande-Marlaska ha anunciado que, tras el correspondiente proceso de prospección de mercado, "en breve" licitarán la adquisición general de airbags para los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Otra iniciativa será promover los exámenes con cambio automático en los turismos, pues, "en la actualidad, el 98 por ciento de los exámenes de conducir se realizan en vehículos con cambio manual". "Modificaremos el Reglamento de Conductores para potenciar y facilitar el uso de vehículos con cambio de marchas automáticos a fin de familiarizar a los nuevos conductores con el vehículo eléctrico", ha señalado.