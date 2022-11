Primer día de etiqueta ambiental en Gijón. Desde este mismo miércoles es obligatorio que «todo vehículo que circule o estacione» por la ciudad exhiba el distintivo. Varios usuarios rezagados aún no tienen la pegatina y temen una posible multa de tráfico, que sería de 90 euros. Esta medida, incluida en la ordenanza de movilidad sostenible, afecta a turismos, autobuses, camiones, ciclomotores y motocicletas. Los vehículos más antiguos, sin derecho a la pegatina, podrán seguir circulando por la ciudad, aunque ya no pueden aparcar en la zona ORA.

¿Cómo se consigue esta etiqueta? Cuando comenzó la campaña hace tres años en Madrid, la DGT envió 4 millones de etiquetas medioambientales de forma gratuita a los propietarios de los coches que tenían derecho a ella, pero no llegó a todos. Si no has recibido la tuya te tocará solicitarla y pagar 5 euros para conseguirla.

También puedes solicitarla online, en la página web que la Dirección General de Tráfico ha habilitado para ello: www.pegatinas-dgt.com

Además, puedes conseguirla en la página web de GANVAM y en muchos talleres de automóviles.

¿Qué son estas etiquetas?

La etiqueta medioambiental de la DGT surge del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire), donde se afirma que tanto el dióxido de nitrógeno como otras partículas contaminantes que provienen del tráfico rodado son la principal fuente de contaminación en ciudades. Por esta razón, la DGT decidió establecer estos distintivos (cuatro en total) para clasificar el 50% del parque automovilístico, dependiendo del nivel de contaminación que emite cada vehículo.

Diferentes etiquetas

Las etiquetas adhesivas son de colores y depende de la clasificación de tu vehículo recibirás una pegatina de color azul, verde o amarillo. Hay de varios tipos.

0 emisiones. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables con autonomía eléctrica de más de 40 km y vehículos de pila de combustible. Color azul.

ECO. Híbridos enchufables con autonomía en modo eléctrico de menos de 40 km, híbridos no enchufables y vehículos propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo. Color azul y verde.

C. Vehículos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006, o de gasóleo a partir de 2014. Color verde.

B. Vehículos de gasolina matriculados a partir del año 2000, o de gasóleo a partir del año 2006. Color amarillo.

Si tu coche no se encuentra en ninguno de estos tipos no tendrás derecho a obtener la pegatina ya que tu vehículo se considera contaminante.

¿Qué etiqueta debo añadir a mi vehículo?

Para asegurarte de que adhesivo tienes que añadir a tu vehículo, la DGT dispone en su porta digital de un buscador en el que indica que pegatina corresponde después de añadir el número de matrícula de nuestro coche.

¿Es obligatorio llevar esta etiqueta?

De momento no es obligatorio llevar la etiqueta de la DGT en nuestro vehículo, salvo en ciudades como Madrid. La sanción a los vehículos que circulen por Madrid sin la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) será de 15 euros y constituirá una infraccción leve,