El que algo quiere algo le cuesta. Un dicho que puede ir acompañado de cualquier queja frente a la realización de una actividad lúdica u objetivo en la vida. También a la necesidad de salir de ruta en moto en plena ola de calor. Tras un fin de semana con el termómetro al rojo vivo, muchos motoristas se han planteado si su afición por las dos ruedas es tan sana y necesaria como piensan. Las pasiones, sin embargo, no entienden de coherencia. Sentir la adrenalina en un adelantamiento o una curva trazada a la perfección bien vale la sensación de ahogo y sufrimiento de circular a más de 40 grados. Además, si sigues estos consejos podrás evitar no pasar tanto calor en moto. Unos tips que se suman a los mejores trucos y accesorios para protegerse de la ola de calor en el coche.

Muchos usuarios de las dos ruedas optan por la peor de las decisiones: no equiparse de manera adecuada. Es habitual ver a motoristas en chanclas, camiseta y pantalones cortos en ciudad, también por la carretera. Es lógico que tu cerebro pida a gritos evitar una prenda de abrigo cuando las noticias hablan de incendios, temperaturas de récord y aire acondicionado. Cada uno es libre de ir vestido en moto como quiera, la ley no impone más obligación que el casco, pero las consecuencias ante una caída son nefastas.

En este artículo os hablamos de la posibilidad de ir bien equipado a pesar del calor. Esta equipación no hace milagros, así que, si quieres evitar sufrir y sudar, la única solución es: no ir en moto. Ironías aparte, existe un gran número de equipamiento específico para la temporada estival.

Equipamiento de verano

Las firmas trabajan año tras año para mejorar la ventilación y refrigeración de elementos como el casco, los guantes y las botas de moto. Lejos de recomendar un casco jet, que puede ser más fresco pero también más peligroso ante cualquier caída, optaremos por los modelos integrales (con mentón) con visor solar integrado en su interior y calotas que tengan una buena ventilación. En ese sentido, los modelos touring, o de viaje, suelen ser los más recomendables.

Las firmas como Dainese o Alpinestar tienen una amplia gama de guantes y botines de verano, de corte deportivo o rutero. Otras firmas como ByCity ofrecen un estilo más desenfadado y urbanitaByCity, ideal para que ningún motorista tenga que renunciar a proteger sus manos en los trayectos in itinere ante el sofocante verano español.

Unas marcas que trabajan de igual modo con las chaquetas y pantalones, ofreciendo modelos racing, con cuero perforado, o tejidos más ventilados y frescos de diseño actual.

Si la inversión es un problema, siempre puedes optar por trajes de moto cuatro estaciones. Estos conjuntos, de presupuesto más elevado, suelen separarse por capas (hasta tres) para poder añadir o quitar en función de las condiciones climáticas. Pese a que el coste es mayor, solo necesitarás una percha en el armario y tendrás equipación para todo el año.

El chaleco refrigerante

Por mucho que inviertas en equipación de verano, chaquetas ventiladas y pantalones con rejillas que dejen pasar el viento, ante una ola de calor como la que estamos viviendo hay pocas soluciones. Es más, el propio aire es tan cálido que acabas por taparte al máximo para mantener una temperatura estable recurriendo a la protección aerodinámica que te ofrece tu moto.

Lo más importante a la hora de organizar una ruta estival son las horas más cálidas del día. Durante la semana, los horarios nos los imponen las empresas, una obligación que puedes esquivar durante tus vacaciones o escapadas sobre dos ruedas. Eso no significa dormir hasta las tantas, todo lo contrario. Para evitar las temperaturas más altas deberás madrugar y salir temprano, evitando circular entre las 12 y 16 horas de la tarde.

¿No te queda más opción que recorrer las cálidas carreteras españolas en el peor momento? Hay solución. Las marcas de equipamiento venden chalecos refrigerantes, una pieza que se coloca por debajo de la chaqueta ventilada y que nos ayudará a regular la temperatura corporal. Existen tres tipos de chalecos, empezando por los que utilizan nuestro sudor para refrescarnos. También los hay que se empapan con agua y conservan la temperatura de 5 a 10 horas o los que tienen agua en su interior y ofrecen alivio durante unas 8 horas.

Consejos caseros para evitar el calor en moto

La hidratación es esencial en verano. Más aún, si estás realizando una actividad que requiere de una parte física y mucha concentración como es conducir con calor. Por ese motivo, os recomendamos haceros con un camelback o mochila de hidratacióncamelback . Mediante un tubo podrás ir bebiendo siempre que quieras, sin necesidad de parar a quitarte el casco, y puedes rellenarlo con hielos para conservar la temperatura del líquido que hayas añadido.

Eso no quiere decir que no debamos parar a descansar y refrescarnos a la sombra. Un “pit stop” en el que podemos aprovechar para echarnos agua por encima, una técnica casera que nos obligará a lavar la ropa al llevar a casa, pero nos salvará de un golpe de calor asegurado. Además, no todos los motoristas pueden hacerse con lo último en equipamiento para cada temporada.