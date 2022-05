Silence da un paso más en la electrificación urbana con la llegada de un nuevo sistema de recarga de baterías. No es que sea una propuesta diferente, sino simplemente se enmarca en un concepto distinto. Los usuarios ya no tienen que comprar el vehículo con la batería, sino que pueden optar por comprar solo el vehículo (la moto en este caso y muy pronto el microcar) y no la batería. Con ello el ahorro puede rondar los 2.400 euros.

Para disponer de la batería se realiza una suscripción de 15 euros mensuales (en el Silence S04 sería el doble aproximadamente) con lo que el cliente recibe dos recargas completas y solo paga unos 5 euros por cada ciclo de carga que realice en el Battery Station. Se trata de un punto de intercambio de baterías (recordemos que el sistema de Silence es muy sencillo de realizar) en el que el cliente, a través de la aplicación, selecciona el punto y recibe información de la batería que puede utilizar (la más cargada, teniendo en cuenta que se recargan en unas dos horas). Quita la suya y coge la nueva. Así de sencillo. Y casi más rápido que un pit-stop de F1 ya que la operación se realiza en tan solo 30 segundos. Esta solución de intercambio (swapping) está desarrollado en España por la propia compañía. Silence dispone ya de este sistema en su centro de Barcelona, donde se abrirán cuatro intercambiadores más. En breve, además, abrirán cinco nuevos centros en Madrid. La marca también ha anunciado que colocará muy pronto puntos de intercambio en gasolineras. Con este sistema Silence está convencida de que se incrementarán las ventas, multiplicándose por 4 en los próximos tres años. La idea es llegar a unas 15.000 suscripciones en ese tiempo. Toda una apuesta por la electrificación y la movilidad sostenible.