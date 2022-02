El Yamaha NMax 125 estrenó versión. Este popular modelo no solo recibió una actualización estética si no también el motor con etiqueta Euro5 además de toda una serie de mejoras para seguir siendo una referencia obligada para aquellos que apuestan por una movilidad urbana individual y segura en tiempos de pandemia.

Más allá de sus capacidades dinámicas destaca el equipamiento pues cuenta con unidad de control de comunicaciones (CCU) o conectividad, sistema Smart Key o llave de proximidad, control de tracción, función Star & Stop que para el motor cuando el escúter se detiene y lo pone en marcha al acelerar con el consecuente ahorro de combustible, toma de corriente y guanteras abiertas.

El Nmax presenta ahora una imagen más deportiva con una iluminación LED y los intermitentes integrados en los grupos ópticos, tanto delante como detrás. El motor Blue Core resulta silencioso, con una buena respuesta y un reducido consumo homologado de 2,2 litros cada 100 kilómetros que junto a un depósito de 7,1 litros le permite brindar una autonomía de unos 300 kilómetros sin repostar.

La unidad de control de comunicación permite conectar el teléfono inteligente con el NMax a través de la aplicación 'MyRide' de Yamaha y acceder a información técnica y de funcionamiento así como localizar el escúter a través del teléfono, no de un GPS.

No se ve pero si cabe destacar que el bastidor es completamente nuevo y no solo se deja notar en un dinamismo mejorado si no también al habilitar el nuevo depósito de gasolina de mayor capacidad. En cuanto a seguridad dispone de ABS y de control de tracción para que la rueda trasera no patine al acelerar sobre suelos resbaladizos.

Bajo el asiento cuenta con espacio para un casco integral y algunos objetos personales. Como cuadro de instrumentos equipa una pantalla de LCD donde visualizar también el CCU pues avisa de las llamadas entrantes, correos electrónicos y mensajes, y otra información como el nivel del depósito de gasolina, temperatura y velocidad, entre otros. Además, se puede cargar el teléfono en la toma de corriente situada en la guantera (sin tapa) izquierda.

En suma, el Yamaha NMax 125 cuenta con todos los atributos para convertirse en el mejor aliado en la ciudad. El precio es de 3.349 euros y está disponible en color rojo, azul y gris.

Ficha técnica - Yamaha NMax 125