El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 3 de diciembre la nueva Ley de Tráfico, que ya se refleja en el BOE, y con la que la Dirección General de Tráfico (DGT) podrá imponer nuevas sanciones y endurecer las multas en determinadas infracciones. A continuación te mostramos las más importante, o las que pueden afectar a mayor número de usuarios.

RETIRADA DEL DOBLE DE PUNTOS POR USAR EL MÓVIL EN EL COCHE

Si te pillan utilizando el móvil en el coche, la multa seguirá siendo de 200 euros, pero en vez de quitarte 3 puntos como hasta ahora, se te restarán nada menos que 6 puntos del carné. Y para ello no hace falta si quiera que tengas el móvil en la mano, si el agente interpreta que el móvil supone una distracción para la conducción aunque no lo estés tocando, te podrá imponer la sanción.

NO LLEVAR CINTURÓN RESTARÁ 4 PUNTOS DEL CARNÉ

Aunque parezca mentira, todavía hay muchos automovilistas que no utilizan el cinturón de seguridad. Esta infracción seguirá costando 200 euros de multa, pero restará 4 puntos en vez de 3. La misma pena que impondrá la DGT a aquellos que no lleven o utilicen incorrectamente los sistemas de retención infantil u otros elementos de protección obligatorios en la conducción, así como los que no lleven casco en moto.

500 EUROS DE MULTA POR LLEVAR LOCALIZADOR DE RADARES 500

Antes se multaba por la utilización de mecanismos de detección de radares o cinemómetros, ahora el simple hecho de llevarlos instalados, estén o no activados, es considerado una infracción grave, por lo que supone una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos del permiso de conducir. Pero si además te pillan utilizándolo la multa puede subir hasta los 6.000 euros y 6 puntos del carné.

COPIAR EN LOS EXÁMENES SERÁ UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE

La nueva Ley de Tráfico también considera muy grave cometer fraude en los exámenes de conducir empleando dispositivos de intercomunicación no autorizados, por lo que impone al infractor una multa de 500 euros y la penalización de seis meses sin poder presentarse al examen.

ADIÓS AL MARGEN DE 20 KM/H AL ADELANTAR

La medida más polémica es la que establece quesuprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Es decir, que si un vehículo ya circula al máximo permitido en vías convencionales establecido en 90 km/h, ya no se podrán alcanzar los 110 km/h para adelantarlo. Como decimos esta decisión ha sido muy controvertida, puesto que sectores argumentan que eso supone más riesgo en la maniobra.

RECUPERACIÓN DE PUNTOS DEL CARNÉ

Ahora se pueden recuperar dos puntos del carné de conducir tras la realización de cursos de conducción segura certificados por la Dirección General de Tráfico. Cabe destacar que esta medida está pensada inicialmente para motoristas, puesto que son un colectivo vulnerable que registra una siniestralidad muy alta, aunque pronto podría ampliarse al resto de conductores/as. De igual modo, la nueva normativa fija en dos años el tiempo que un usuario debe estar sin cometer infracciones para recuperar su saldo inicial de puntos. Antes este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida.

MÁS CONTROL SOBRE LOS PATINETES ELÉCTRICOS

La nueva Ley de Tráfico también pone el foco sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) como bicicletas o patinetes eléctricos, a los que ya considera auténticos vehículos, y por tanto deben acatar las normas igual que el resto. En el texto estos se definen como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h.

Desde ahora se prohíbe por completo su circulación por las aceras y por las zonas peatonales, de modo que deben cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos. Queda también vetada su circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías que transcurran dentro de poblado y túneles urbanos. Si se incumple alguna de estas reglas la multa será de 200 euros.

Muchas de estas normas, junto con otras Estas son algunas de las modificaciones realizadas en la Ley de Tráfico entrarán en vigor el 21 de marzo de 2022, tres meses después de su aprobación definitiva en el Congreso y publicación en el BOE.