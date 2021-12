Toyotarenueva el Corolla con leves mejoras que sobre todo se centran en la tecnología destinada a la conectividad, el infoentretenimiento y las ayudas a la conducción.

La principal evolución de la gama 2022 del Corolla Electric Hybrid es la utilización de los nuevos sistemas multimedia, Toyota Smart Connect y Toyota Smart Connect PRO, para mejorar significativamente la conectividad, la funcionalidad y la facilidad de uso.

Se trata de un sistema mucho más potente que el anterior, por lo que el usuario obtiene una respuesta más rápida, a la vez que se mejora la experiencia de uso. Operado a través de una pantalla táctil central de alta definición de ocho pulgadas, brinda acceso instantáneo a una serie de servicios conectados inteligentes, incluida la navegación basada en la nube con información de tráfico siempre activa.

El Corolla Electric Hybrid 2022 ofrece navegación en tiempo real con aviso de radares fijos o alertas por inclemencias meteorológicas, y permite estar permanentemente conectado sin necesidad de smartphone dado que cuenta con tarjeta de datos propia. Además, es posible conectar un smartphone de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o con cable vía Android Auto.

Igualmente estrena en el ‘Asistente Virtual’ un nuevo agente de voz a bordo que reconoce conversaciones naturales para controlar el sistema multimedia o algunas de las funciones del vehículo como abrir o cerrar las ventanillas. Los servicios de Toyota Smart Connect están incluidos durante los cuatro primeros años, incluyendo navegación online, información sobre eventos en carretera y tráfico en tiempo real, actualizaciones inalámbricas y ‘Asistente Virtual’ con lenguaje natural y contextual. Trascurrido ese periodo de tiempo, se podrá seguir disfrutando de todas las características de Toyota Smart Connect mediante una suscripción.

El nuevo sistema se ofrece de serie a partir del acabado Style. Las versiones más enfocadas a clientes de flotas, que pasan a denominarse Business en lugar de Business Plus en las opciones de carrocería 5p y familiar, y la llegada de las variantes Style Plus y GR Sport Plus, con algo más de equipamiento que Style y GR Sport, respectivamente. Tanto Style Plus como GR Sport Plus cuenta con la opción de techo solar panorámico Skyview en Corolla Touring Sports Electric Hybrid —sólo en GR SPORT Plus en la variante 5p—.

El Toyota Corolla Electric Hybrid 2022, que sigue vendiéndose en las tres carrocerías (5 puertas, familiar y berlina). ya está disponible desde 21.600 euros, sin financiación. Con Toyota Easy Plus, programa de financiación y servicios añadidos —4 años de garantía y 4 años de mantenimiento—, es posible acceder a un Corolla 125H Active Tech por sólo 160 €/mes, mientras que un Corolla Touring Sports 125H Style está disponible por 195 €/mes, con Corolla Sedan 125H Style por sólo 235 €/mes.