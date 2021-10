Ser previsor es una cualidad que no solemos tener los españoles, sin embargo, algunas empresas como Naútica Ereso, lo tienen claro. O se adelantan a lo que pueda pasar desde ahora mismo o el año que viene la temporada no será como debería. Un componente tan pequeño como es un microchip está haciendo la vida imposible a multitud de empresas naúticas, así que Paco Costa, propietario de Náutica Ereso ha tomado el timón y se ha adelantado a sus clientes y a sus posibles pedidos y prepara ya la próxima temporada de Ibiza con un completo stock de barcos, accesorios, motores y todo lo necesario para disfrutar del mar, al que se unen los pedidos que llegarán próximamente. El objetivo es que la crisis mundial de los semiconductores no sea un impedimento para que sus clientes disfruten a tope del mar de Ibiza el próximo año.

Amplio stock de embarcaciones y accesorios en Ibiza

Como resultado, Naútica Ereso ha comenzado a solicitar a los astilleros y proveedores barcos, motores y accesorios para que lleguen a Ibiza en el primer trimestre de 2022 y desde luego antes del verano. Además, Yamaha se ha comprometido a motorizar “de manera prioritaria” los barcos de Ereso, explica Costa.

Como dealer del astillero Jeanneau que equipa motores Yamaha, Náutica Ereso destaca dentro de su amplia gama las nuevas embarcaciones Cap Camarat 7.5WA Serie 3, Cap Camarat 7.5CC Serie 3, las espectaculares 10.5WA S2 y 12.5WA y la nueva Merry Fisher 795 Sport.

Respecto a las embarcaciones semirrígidas, en Zodiac Ereso dispone en estos momentos de la Zodiac Medline 9 con motor Yamaha 425 XTO. También cuenta con tres embarcaciones Zodiac Medline 7.5 y 6.8 así como las clásicas 5.8 y 500, tipos de barcos que tienen gran aceptación en Ibiza y Formentera. Zodiac ha mejorado mucho el diseño, la capacidad y la decoración, incluso algunos modelos se pueden elegir en varios colores, con lo que ha conseguido embarcaciones espectaculares.

La unión de Pacific Craft y Yamaha es un éxito, el resultado son barcos competitivos, de gran calidad, bonitos y de una eslora muy adecuada a las Pitiusas entre 6.20 y 7.5 metros de eslora.

Otro acierto es también el acuerdo entre Yamaha y la marca italiana de embarcaciones semirrígidas Lomac entre 4 y 14 metros de eslora. Estos barcos ofrecen la funcionalidad, el confort y los complementos necesarios para un uso familiar. Entre ellos, en Ereso se puede encontrar la Lomac 8.5 GT que sobresale por su cabina con baño interior, todo un lujo para este tipo de semirrígidas.

Entre las novedades de las últimas temporadas, Paco Costa destaca la marca española Voraz, con embarcaciones ligeras, muy resistentes, extremadamente aerodinámicas y estables. Estos botes, con motores Yamaha, cuentan con modelos para todos los perfiles, incluso sin titulación. Este astillero de Almería, se ha hecho un hueco con embarcaciones muy fáciles de llevar con remolque, una característica muy demanda en Ibiza y Formentera.

Como complemento a estos barcos y dentro del segmento de pequeñas embarcaciones auxiliares, sobresale la Goldenship.

La propulsión eléctrica ha llegado también a los barcos y marcas como Torqeedo brindan una gran variedad de motores eléctricos para veleros, lachas e incluso kayaks. Silenciosos, no contaminantes y ligeros abren una nueva vía a la navegación más sostenible.

Juguetes hinchables para divertirse en el mar

Por otro lado, Naútica Ereso se ha convertido en un destacado distribuidor de la marca Jobe, especializada en deportes náuticos y juguetes para disfrutar del mar a tope. La novedad este año ha sido la piscina para grandes yates que permite disfrutar del mar sin la visita de medusas, así como la gran plataforma hinchable. Entre la infinidad de artículos de Jobe, los hinchables arrastrables con forma de sofá, donut o banana se han convertido en indispensables en una jornada marina. Junto a ellos, la seguridad es primordial por lo que Jobe ofrece una amplia selección de chalecos salvavidas, trajes de neopreno y ropa de protección. Esta marca destaca también por sus tablas de paddle surf, con acabados increíbles como el de bambú, o las hinchables un deporte y una diversión que atrae a numerosas personas.

Otro gran un gran éxito de Jobe esta temporada y que prevé volver a ser un top ventas el próximo verano es un scooter submarino llamado Infinity Seascooter, con dos hélices protegidas y tan pequeño y ligero que cabe en una maleta

Cada vez son más imprescindibles los accesorios, tanto que hoy las embarcaciones no se entienden sin la ayuda de la electrónica que garantiza una mayor seguridad a bordo. Ereso ofrece una sección especializada para la navegación novel o experta, con artículos básicos o con las últimas innovaciones del sector, siempre de las mejores marcas de electrónica como Garmin, ICOM o Fusion.

Moda para ir en barco

La moda también está presente en la náutica y marcas como Helly Hansen, firma noruega de ropa técnica número uno en esquí cuenta en Ereso Ibiza con una completa línea náutica. Su ropa técnica y para profesionales con un diseño impecable y acabados técnicos para soportar cualquier inclemencia meteorológica se ha convertido en moda para ir por la calle y desde luego para posar en las redes sociales. Otra marca líder mundial en navegación y de estilo británico es Musto. Su ropa, calzado, equipajes y accesorios han sido diseñados para rendir al máximo, sea cual sea el clima y el lugar. Junto a la ropa, las bolsas y los neceseres de estas dos firmas cuentan con multitud de adeptos tanto para equipar a una tripulación como para vestir de manera informal.

Náutica Ereso es una de las empresas con más solera en Ibiza donde se puede encontrar cualquier elemento tanto para una embarcación como para disfrutar desde la playa. En sus dos establecimientos situados en la Avenida de Santa Eulalia de Ibiza, justo enfrente del puerto, los clientes pueden comprar desde un barco a un tornillo. En sus casi 100 años de historia, Náutica Ereso es el lugar donde además de comprar los clientes cuentan con el asesoramiento adecuado sobre el material necesario para cualquier práctica náutica o deportes acuático.

Te puede interesar: Empresas en Ibiza y Formentera Especialistas en barcos para disfrutar de la isla

Náutica Ereso está situada junto al puerto en la Avenida de Santa Eulària des Riu, 23, 07800 Eivissa, Illes Balears