La firma de movilidad urbana de Seat, Seat Mó, está cumpliendo con sus objetivos de expansión nacional al alcanzar, según ha confirmado la misma compañía, los 70 puntos de venta oficial en España, situados en concesionarios oficiales de Seat. En estos establecimientos, la firma de Martorell ofrecerá, además de sus coches, los productos de Seat Mó, el eScooter 125 y los patinetes eléctricos eKickscooter 25 y eKickscooter 65.

Los vehículos de Seat Mó son accesibles mediante compra o nuevas modalidades como la suscripción. Según explica la marca, tras una prueba piloto superada con éxito en Barcelona, se ha puesto en marcha un modelo de suscripción flexible para su moto eléctrica por un precio de 70 euros a la semana o 150 euros al mes. Este servicio está, de momento, únicamente disponible en los municipios del área metropolitana de Barcelona.

Para los interesados en hacerse con el eScooter 125, el precio marcado por Seat Mó es de 4.950 euros, incluyendo el descuento de 1.300 euros aplicable si el comprador se acoge al plan Moves III de ayudas para la compra de vehículos eléctricos e instalación de cargadores. Seat Mó también pone a disposición de los clientes que no puedan acogerse a las ayudas un modelo de financiación desde tres euros al día, 90 euros al mes, durante cuatro años previa entrada de 2.211 euros. Los compradores de la motocicleta reciben gratis un pack de bienvenida que incluye un casco jet o integral Hebo, un candado de seguridad, un soporte para el móvil y una luz auxiliar para el casco Smart Light con función de llamada de seguridad.

Paralelamente, el patinete eKickscooter 25 cuesta 449 euros y ofrece amortiguadores delanteros y traseros, además de un sistema de freno eléctrico trasero. Tiene 25 kilómetros de autonomía y su velocidad máxima es de 25 km/h. Pesa 12,5 kilos y el tiempo de recarga es de 3,5 horas. El motor tiene una potencia nominal de 300 W y la capacidad de la batería es de 187 Wh. El eKickScooter 65 tiene un precio de 799 euros. Está diseñado por Seat y producido por los especialistas de Segway (como el 25) y dispone de freno delantero de tambor y eléctrico trasero. Incorpora luces delanteras y traseras, ofrece tres modos de conducción. La batería tiene 551 Wh y el motor e de 350 W. La autonomía es de 65 kilómetros y la velocidad máxima es de 20 km/h. Pesa 19,1 kilos y la carga total es en 6 horas.

Seat Mó se expande por Europa

En Seat Mó son conscientes de que existe un cambio de mentalidad y que deben ofrecer unos servicios que realmente estén adaptados al momento que vivimos. Con la pandemia hemos aprendido una nueva forma de movernos, y es en ese punto donde el mensaje de Seat Mó cala con fuerza. Movilidad, sostenible, con energía renovable y poniendo al usuario (no al cliente) en el centro de un proyecto que es global. El plan de base se ha desarrollado en Barcelona para coger experiencia en el proyecto (algo que ya han hecho con un año de funcionamiento), pero la marca tiene claro que es un modelo perfectamente exportable a las grandes ciudades europeas de Alemania, Francia, Italia, Austria, Suecia o Grecia. París, Milán, Viena o Madrid están en el punto de mira. Seat Mó no es una startup llena de ilusión y poco más. No. Es una marca consolidada, con prestigio, garantías y que también tiene esa ilusión.

La apuesta de Seat Mó está centrada en desarrollar un proyecto de movilidad que permita contribuir activamente a diseñar las ciudades del futuro 100% descarbonizadas y con cero emisiones. Como decíamos, de entrada, su oferta contempla patinetes y motos eléctricas, en diferentes formatos adaptados al usuario: compra, alquiler, suscripción o ‘sharing’. Pero no es descartable, en un futuro no muy lejano, incorporar nuevas propuestas de movilidad.