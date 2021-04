Peugeotconfirma oficialmente que en 2023 habrá una versión 100% eléctrica del nuevo 308, una información que NeoMotor ya avanzó a medidos de marzo tras asistir al exclusivo preestreno del modelo en París. En esta breve toma de contacto pudimos ver por primera vez su diseño y conocer qué novedades traerá en cuanto a tecnología y motorizaciones, donde nos avanzaron de forma extraoficial que, efectivamente, habría un e308, como reflejamos en avance del nuevo Peugeot 308 que lanzamos el pasado 18 de marzo.

En el evento nos dijeron que el nuevo Peugeot 308 se lanzaría con motores gasolina, diésel e híbridos enchufables, sin hacer ninguna mención a versiones 100% eléctricas, algo que no nos extrañaba teniendo en cuenta que se produce sobre la plataforma EMP2 que sólo admite variantes híbridas, ya sean ligeras, normales o enchufables.

Pese a ello, y tras insistir ‘un poco’ algunos de los ingenieros presentes, nos confirmaron lo que ahora ya es oficial, que habría una versión 100% eléctrica del 308 para 202versión 100% eléctrica3 correspondiente a la esperada versión e308. En esa misma conversación preguntamos sobre la imposibilidad de ofrecer esta variante sobre la plataforma EMP2, tomando como ejemplo a su ‘hermano’ DS4 que no tendrá motores puramente eléctricos, a lo que nos respondieron literalmente que “nosotros no somos DS”. Nos aseguraron que podrían utilizar la misma plataforma gracias a una versión especial que no será la SW familiar.

Quizá se referían a la utilización de la arquitectura e-VMP, ya que no deja de ser una adaptación eléctrica de la EMP2, que se empleará por primera vez para la nueva generación del SUV Peugeot 3008, previsto para 2023.

Por el momento Peugeot no ha desvelado ningún dato sobre prestaciones, autonomía y posibles versiones del 308 eléctrico, así que tocará seguir atentos para ver que ofrecerá el e308 de 2023. Para abrir boca aunque puedan cambiar las prestaciones, podéis ver la prueba que le hicimos al e208, o ver la información de su 'hermano' el Citroën eC4, en la que repasamos sus novedades incluyendo la versión 100% eléctrica.