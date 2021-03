En los últimos años la irrupción de términos, conceptos y palabras varias relacionadas con la energía eléctrica en el sector de la automoción se han ido adueñando del mundo de la movilidad. Bajo el paraguas sostenible del futuro que todos queremos, la electrificación se ha convertido en el pan nuestro de cada día para los fabricantes de coches y de motocicletas, que de forma paralela han visto como nuevos actores entraban en el entorno urbano y les disputaban la hegemonía en las calles.

Ahora importan los coches eléctricos (más o menos bonitos), el transporte de última milla, los carriles para bicicletas, lo que los políticos tienen en llamar ‘urbanismo táctico’, las fábricas de baterías y los puntos de recarga. Todo un ecosistema nuevo que está creciendo a pasos agigantados y que a partir de hoy trataremos mensualmente y de forma gratuita desde El Periódico y Neomotor.¿Su nombre? etric. Queremos tocar todos los ámbitos de la movilidad y la electrificación desde un punto de vista plural y didáctico.

Estamos ante un concepto global, el de electrificación, que representa todos sistemas de propulsión en el que el modo eléctrico juega un papel esencial, ya es una realidad. Híbridos enchufables, eléctricos puros, pilas de combustible de hidrógeno. Ha llegado su momento. Todas las marcas del sector de la automoción se han lanzado a conquistar un terreno inexplorado por muchos, conocido pero marginal por otros, en una carrera por permanecer en primera línea de un mercado cada vez más complejo y competitivo. La movilidad se está transformando y nosotros lo estamos haciendo con ella. Y no solo me refiero a los que vivimos en las ciudades.

Un sector clave

La pandemia ha acelerado este proceso de nueva movilidad, como muchos otros elementos de nuestra sociedad, y la electrificación se está convirtiendo en un protagonista esencial de este cambio. Se trata, sin duda de la principal herramienta de inversión y desarrollo para todos los fabricantes. La necesidad de seguir siendo un sector tractor de la economía española está empujando a los constructores a buscar ese espacio sostenible que les acerque al ciudadano. Si hay mercado, hay consumo, y si hay consumo hay producción en fábricas, lo que se traduce en puestos de trabajo. La automoción supone el 10% del PIB_español y aporta el 15% de la recaudación fiscal a nivel nacional. España es el segundo país europeo en cuanto a productividad y la electrificación es una gran oportunidad para incrementar ese peso económico.

Creemos que ese camino hacia un futuro más limpio y sostenible tiene un nombre: etric. Desde esta nueva herramienta creada desde El Periódico y Neomotor para conocer, sentir, aprender y experimentar la movilidad eléctrica, queremos trasladar toda la información sobre el mundo que ya nos empuja hacia una revolución energética. La automoción será eléctrica o no será. Y mientras esta cambio revolucionario acontece (similar al que sucedió en el paso del motor de vapor al de combustión de diésel y gasolina), etric llega para mostrar el nuevo panorama, dibujar nuevos caminos.

Análisis permanente

Me consta que todos los fabricantes han hecho los deberes para tratar de superar el lastre de las emisiones y, pese a que desde muchos foros políticos se les pretenda demonizar por la sombra del ‘dieselgate’ y acusarles de poco respetuosos con el medio ambiente, puedo asegurar que no hay ningún otro sector económico que haya trabajado tanto y tan rápido para adaptarse a unas normativas cada vez más estrictas. Ahora solo hace falta que desde las administraciones les sigan y consigan que el mercado crezca y ayude a incrementar la productividad. Estos temas de interés y otros muchos los trataremos de forma recurrente en etric. No nos vamos a conformar con las estadísticas oficiales, con los resultados puros y duros, no nos quedaremos callados. No. Buscaremos el porqué, analizaremos cada evolución y trataremos de dar respuesta a un universo que cada día está más electrificado.

Nuevos vehículos, coches, motos, patinetes, bicicletas, cuadriciclos… y todo lo que envuelve la electrificación de los mismos va a tener cabida, una vez al mes en nuestras páginas y nuestros canales digitales. Nuevas estrategias industriales, prototipos espectaculares, novedades, diseño, tecnología, sistemas de recarga, generadores, rutas sostenibles, conectividad, consejos, legislación, técnica, estrategias urbanas y, sobre todo, experiencia. Daremos voz a los fabricantes de motos y automóviles, daremos voz al usuario, hablaremos con las empresas de componentes, diseñadores, especialistas en medioambiente y en urbanismo. Mostraremos las principales novedades del sector de la automoción y su encaje en la sociedad moderna y electrificada.

Experiencia compartida

Desde etric queremos que todos estén representados, queremos que el lector nos traslade sus inquietudes y comparta con todo nuestro universo editorial cómo se sientes, cómo han cambiado sus hábitos, cómo se han dejado seducir por la sostenibilidad. Las experiencias no son completas si no se comparten, si no se explican. Y eso es lo que vamos a hacer. etric está a abierto a todos. Porque este mundo en el que la movilidad sostenible juega un papel esencial lo haremos entre todos. No hay que renunciar a la movilidad porque es un derecho universal, y queremos que esa apuesta sea sólida y comprometida con el planeta. No sirve evolucionar si en el camino no somos capaces de asumir la sostenibilidad.

Pero tampoco queremos ser ‘veganos’ en el sentido emocional de la palabra si la trasladamos a la movilidad monótona. No. No nos olvidaremos de la adrenalina que todos los que conducimos (sea el engendro mecánico que sea) siempre llevamos dentro. Para nada. Conducir ha sido, es y seguirá siendo sinónimo de emoción, se mire cómo se mire. Los que piensen que la movilidad eléctrica es aburrida es que no lo ha probado. La Fórmula-E y la nueva competición mixta Extreme-E también van a tener cabida en nuestro mundo etric. Porque este mundo necesita conocer, emocionarse, valorar y, sobre todo, entender. Bienvenidos a etric. Abramos juntos la ventana al futuro y entremos de la mano al apasionante mundo de la electromovilidad. ¿Te apuntas? Síguenos la corriente.