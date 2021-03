Seguro que alguna vez has ido a Tráfico a realizar algún trámite y al llegar te has encontrado con una cola enorme. Pues bien, debes saber que existen otras formas de realizar los trámites relacionados con la Dirección General de Tráfico (DGT) sin esperas y de una forma ágil y cómodaDirección General de Tráfico (DGT). Para ello, la DGT dispone de algunos colaboradores externos (correos, gestores administrativos o ayuntamientos) que facilitan gestiones tan comunes como el pago de una multa, la renovación del carné de conducir, la modificación de algún dato del vehículo, etc.

CORREOS

En las oficinas de correos puedes realizar los siguientes trámites:

GESTORES ADMINISTRATIVOS

Los gestores administrativos pueden realizar cualquier trámite relacionado con la DGT. No obstante, los más comunes son los siguientes:

AYUNTAMIENTOS

Con solo rellenar los impresos oficiales de Tráfico, en los ayuntamientos puedes modificar el domicilio del carné de conducir y la dirección fiscal del vehículo. Además, a través de la Sede Electrónica de la DGT puedes consultar el listado de los ayuntamientos con los que existe convenio de colaboración.

CENTROS DE RECONOCIMIENTO

A la hora de renovar el carné de conducir, es necesario acudir a un centro de reconocimiento médico para obtener el certificado médico. No obstante, debes saber que allí mismo puedes completar el proceso y llevarte el carné de conducir renovado. Para ello, debes pagar la tasa correspondiente (24,10 euros) y presentar el documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y una fotografía tipo carné.

SEDE ELECTRÓNICA

Además de ofrecer mucha información a los usuarios sobre Tráfico, la nueva sede electrónica de la DGTnueva sede electrónica de la DGT permite realizar un sinfín de gestiones vía telemática:

TELÉFONO 060

Llamando al número de teléfono 060teléfono 060, los conductores/as pueden realizar distintos trámites de forma rápida y sencilla, como: pagar multas de tráfico, cambiar el domicilio del vehículo y del carné de conducir y pedir un duplicado del permiso de conducción.

Todos los trámites que puedes realizar sin ir a la DGT