La náutica de recreo se caracteriza por su dinamismo y su capacidad de implementar con rapidez los avances tecnológicos que se producen en todos los ámbitos de la industria, pero especialmente en materiales de construcción, electrónica, sistemas de gestión y control, ayudas a la navegación, comunicaciones y en el terreno digital.

Actualmente no se concibe una embarcación en que los sistemas de a bordo no estén integrados y ejemplos de ello son las pantallas táctiles multifunción que integran todos los equipos de a bordo y que todos los grandes fabricantes de electrónica náutica ofrecen en diferentes tamaños y capacidades. Son pantallas que permiten ver y controlar todos los parámetros de los equipos del barco, desde los del motor (velocidad, consumo, autonomía, etc.) hasta los de navegación (viento, rumbo, velocidad, posición sobre la carta…) y escoger qué es lo que queremos ver en cada momento, solos o combinados: carta náutica, radar, sonda, datos de navegación, de motores, cámaras de a bordo, información meteorológica, conocer quién navega a nuestro alrededor, el estado detallado de los sistemas de a bordo (energía, combustible, agua…) e incluso controlar la climatización, la iluminación o la música ambiental de cada zona. Los visitantes del Salón Náutico Internacional de Barcelona pueden comprobarlo en los stands de Raymarine, Garmin o Furuno.

Todo ello se puede ver tanto desde a bordo como desde casa e incluso planificar la navegación desde el sofá gracias a los programas y apps de navegación.

También los visitantes pueden probar las apps que cada fabricante de motores (Volvo, Yanmar, Yamaha, Mercury Mercruiser…) ofrece para controlar todos los parámetros de sus motores, ya sea desde una pantalla multifunción o desde una tableta conectada vía wifi o bluetooth.

La lista es interminable. La domótica, la automatización o la realidad aumentada en 3D ha llegado a la náutica de recreo para facilitar la navegación, incrementar la seguridad a bordo o para disfrutar más y mejor del mar.