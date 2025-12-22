Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad? El sorteo de la Lotería de Navidad nació en Cádiz, en el marco de la Guerra de la Independencia. El 18 de diciembre de 1812, la ciudad andaluza acogió la primera edición de este día tan especial. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesos, y el primer Gordo fue para el número 03604.

El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.

El 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli ya han entrado al Teatro Real Entre las aproximadamente 500 personas que, tras horas aguardando a sus puertas, ya han entrado en el Teatro Real se encuentran el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli. En unos minutos, tras la constitución de la mesa, las bolas serán transportadas mecánicamente en la tolva hasta el bombo. Esta operación se efectúa tanto con las bolas de números como con las de premios.