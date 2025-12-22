Sorteo extraordinario
Cómo ha cambiado la Lotería de Navidad a lo largo de su historia: hitos, rarezas y momentos clave
La cita más clásica de los 21 de diciembre se rige por ciertas tradiciones, pero también ha sufrido modificaciones importantes
J.E.
Como todos los años, se aproxima la Navidad y eso significa la llegada de una de las mayores tradiciones de la sociedad española, la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una cita ineludible de todos los 22 de diciembre y que con más de dos siglos de historia, ha calado hondo en toda la población.
Raro es encontrar a alguien que no juega a la Lotería de Navidad. En el trabajo, con la familia, como recuerdo de los pueblos o de algún sitio al que se ha ido de viaje, casi todo el mundo compra y comparte sus décimos para buscar la suerte en un cita tan señalada.
El sorteo se rige por una serie de tradiciones que hacen que ya forme parte del imaginario colectivo. Sin embargo, en toda esa imagen clásica también ha habido a lo largo de los años espacio para ciertas modificaciones y novedades.
Entre los principales cambios que el sorteo ha experimentado podemos destacar los relativos a su moneda, el valor de los premios, el diseño de los décimos y la sede del sorteo, siendo su inquebrantable celebración, incluso durante guerras y crisis, uno de los principales hitos que la han hecho perdurable en el recuerdo de los españoles.
Estos son algunos de los hitos más reseñables de la historia del sorteo:
- 1812: Nacimiento en Cádiz. El 18 de diciembre de 1812, en plena Guerra de la Independencia, se celebró el primer sorteo de la entonces llamada Lotería Moderna. El primer Gordo fue el número 03604.
- 1897: Nombre oficial. Los billetes comenzaron a llevar la denominación Sorteo de Navidad.
- 1938-1939: Dos sorteos durante la Guerra Civil. El sorteo no se interrumpió a pesar del conflicto bélico. Se realizaron dos sorteos distintos, uno en Barcelona y otro en Madrid, reflejando la división del país.
- 1957: Primera retransmisión en TVE. Este hito acercó el sorteo a millones de hogares españoles por primera vez.
- 1984: La primera mujer en cantar un premio. La entrada de niñas en el colegio de San Ildefonso permitió que las voces femeninas se unieran al tradicional canto de los premios.
- 2002: La llegada del euro. Se celebró el primer Sorteo Extraordinario de Navidad en euros, adaptándose a la nueva moneda europea.
- Cambio de sede. A lo largo de los años, el sorteo ha tenido varias sedes, incluyendo la sede de la Lotería Nacional en la calle Guzmán el Bueno (desde 1963), el Palacio de Congresos y Exposiciones (desde 2010), y finalmente, el Teatro Real (desde 2012).
