Colas en la tumba de Doña Manolita para frotar los décimos de Navidad: "Gané un tercer premio, se ha convertido en mi ángel"

Al padre de Marina le encantaba jugar a la lotería en Navidad. Siempre llevó una vida de obligaciones y, claro, cada 22 de diciembre, cierto júbilo le brotaba por los pies. A su hija le fascinaba verle así de feliz. Entre churros y chocolate, se encaramaban frente a la televisión a la espera de que algún pellizquito les cayese. “Nunca pasó”, ríe. Hace ya un lustro que Gabriel no está, pero Marina no ha perdido la ilusión. Le siente muy presente y, por ello, unos días antes del Sorteo, visita su tumba en el cementerio de La Almudena. Allí le habla de números y probabilidades. “Este año tiene que salir el 19. Era nuestra terminación favorita”, añade. En 2021, durante una de sus charlas, descubrió un pequeño grupo de abuelos caminando entre las lápidas. Estabanansiosos, mirandoa todos lados. De repente, frenaron en seco. Y, entonces, uno por uno, tomándose su tiempo, empezaron a frotar sus décimos sobre la losa de Doña Manolita. Una peregrinación cada vez más popular y que, en estas fechas, ojo, no para de aumentar.

“Aquella mañana me contaron que llevaban una década haciéndolo. Decían que les daba suerte y, de hecho, oye, algunos incluso habían ganado un premio. Me pareció tierno, la verdad. No obstante, jamás pensé que tanta gente lo hiciera. Al rato, llegó otra pareja. E hicieron la correspondiente cola. Al final, no me pude resistir. Y, al día siguiente, regresé con mis billetes. También había tres personas. Me chocó muchísimo. Desde entonces, no he fallado. Me gusta pensar que hay algo de magia en este gesto. A mi padre le hubiera divertido hacerlo. Estoy segura”, explica Marina, que ya ha pasado este año por el altar de Manuela de Pablo. Lo tiene claro: su apuesta es el 20.119.

La administración de Doña Manolita es la que más décimos vende de toda España. / ALBA VIGARAY

En el número 22 de la calle del Carmen, la administración que fundó echa humano. Una riada humana la asalta a diario desde verano con la esperanza de comprar el décimo ganador. El año pasado, tal y como desveló Público, despacharon 2.797.939 cupones. Ningún otro establecimiento se acerca a tales cifras. Le siguen La Bruixa d’Or (1.109.620), Lotería Manises (606.299) y Ormaechea (408.338). En total, ha repartido el Gordo en 77 ocasiones: es donde más veces ha caído de toda España. Un hito que comenzó en 1904, cuando Manolita abrió la Administración n.º 67 en San Bernardo. Lo que no sabía es que acabaría convirtiendo su proyecto en El templo de la diosa fortuna. Sin embargo, ésta no la acompañó desde el principio. Según las crónicas de la época, la dueña decidió acudir a la Virgen del Pilar en Zaragoza para ponerle remedio. Así que cogió distintos boletos y los pasó por su manto carmesí. Tocaron. A partir de ahí, su fama se disparó. Y se mudó a la Gran Vía.

Margaritas de agradecimiento

El nuevo local sufrió los bombardeos de la Guerra Civil, provocando pérdidas superiores al 90%. Aún así, Manolita continuó atendiendo al público. Y, 74 inviernos después, se trasladó a su ubicación actual. El 2019 alcanzó su pico tras vender el Gordo, un segundo, un tercero, dos cuartos y tres quintos premios. Aunque falleció en 1951 a las 72 primaveras, su legado es alargado. Hasta el punto de convertirse en un símbolo de la capital. Ha sido mencionada en A la sombra de un león de Joaquín Sabina y Mañana sale de Concha Piquer. Hoy, en cambio, fruto de aquella popularidad, hay quien sigue pidiéndole milagros. En La Almudena.

Distintos agraciados festejan el Gordo de 2023 en Doña Manolita. / CARLOS LUJAN

Alfonso es otro de sus fieles. Suele llevarle margaritas a modo de agradecimiento. Y, de vez en cuando, sólo cuando va solo, le dedica unas palabras. “Le cuento para qué necesitaría el dinero. Lo destinaría a la hipoteca principalmente. Además, le haría un regalo a mi mujer. Hemos tenido una vida de grandes esfuerzos y nunca nos hemos dado un capricho. Quizá, un viaje. A París. Siempre soñamos con pasear por el Sena. La quiero con todas mis fuerzas”, relata. Le delata el número que ha llevado a Doña Manolita: 25.685. Es la fecha en la que se casaron. Sólo guarda un ejemplar para concentrar la suerte en él. Tal vez sea el cierre perfecto para sus bodas de rubí. Y, si no, se alegrará igualmente: “Seguro que ayuda a familias que lo necesitan de verdad. Sería un buen regalo para quienes perdieron sus hogares en Galicia por culpa de los incendios. Recuerdo aquellas imágenes dantescas y se me eriza la piel”. El próximo año volverá. Por lo que pueda pasar.

De otras provincias

Hay quien incluso viene de otras provincias de España: Rafael es de Toledo y ha cogido un taxi en la Puerta del Sol para bendecir los billetes que acaba de adquirir. A su lado va Mónica, de Málaga, su amiga. Cada año se desplazan juntos a Madrid para comprar lotería. Son devotos de Doña Manolita y, en esta ocasión, por primera vez, han decidido tirar la casa por la ventana: “Compartimos 25 décimos. Y todos los hemos conseguido en su administración. No tenemos preferencias. Nos dejamos guiar por la intuición. Miramos y elegimos los números que nos llaman la atención en ese momento. Digo yo que algo nos corresponderá”. Si tuvieran que quedarse con uno sería el 52.987.

En La Almudena se encuentran enterrados también Pío Baroja, Cecilia, Almudena Grandes, Vicente Aleixandre y Lola Flores, entre otros. / ALBA VIGARAY

En el camposanto de Madrid se encuentran enterrados personajes ilustres de la talla de Pío Baroja, Cecilia, Almudena Grandes, Vicente Aleixandre, Lola Flores, Lina Morgan y Antonio Flores, entre otros. Ahora bien, ninguno despierta el fervor de Doña Manolita. Carmen es la segunda vez que la visita esta semana. Tiene por costumbre enseñarle todos los boletos que juega cada Navidad. No se le olvida ni uno. “Le tengo mucha fe. Se ha convertido en mi ángel. Hace dos años pasé por una etapa complicada a nivel económico, perdí el trabajo. No sabía qué hacer. Y vine a contárselo. Traje dos billetes conmigo. Y, a la semana siguiente, ay, me tocó un tercer premio. No me lo podía creer. ¿Sería ella? No lo sé. Me encanta pensar que sí. Mis amigos me decían que estaba loca, pero hoy son ellos que se acercan por aquí también. Cada vez viene más gente. Todos nos aferramos a un deseo”, sostiene. Este 2025 ha traído una ristra completa del 44.409. Apunta alto.