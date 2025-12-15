Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo se fabrican y distribuyen los décimos: seguridad y secretos

Cada billete contiene numeración única, códigos de barras y marcas de agua que permiten verificar su autenticidad

Una mujer, con una corona y con sus décimos de ‘El Obispo de la Lotería’.

Una mujer, con una corona y con sus décimos de ‘El Obispo de la Lotería’. / EP

O. González

Madrid

Cada año, millones de españoles esperan con ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y detrás de cada décimo hay un proceso complejo lleno de seguridad, tecnología y logística. Desde su fabricación hasta la distribución, la Lotería Nacional implementa estrictos controles para garantizar que cada décimo sea auténtico y seguro, evitando fraudes y garantizando la transparencia que caracteriza a este emblemático sorteo.

Fabricación de los décimos

Los décimos se producen en las imprentas oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) bajo estrictas medidas de seguridad. Cada billete contiene numeración única, códigos de barras y marcas de agua que permiten verificar su autenticidad. El papel utilizado es especial, resistente a manipulaciones y falsificaciones, y cada serie se imprime siguiendo protocolos que garantizan la trazabilidad completa desde la fabricación hasta la venta.

Medidas de seguridad

  • Tinta y papel especiales, difíciles de replicar.
  • Numeración secuencial y aleatoria para evitar duplicados.
  • Marcas de agua y códigos de verificación visibles y ocultos.
  • Almacenamiento en cámaras de seguridad hasta su distribución.
SEVILLA 23/12/2023.- La terraza del bar &quot;La Vespa&quot; plagada de décimos no premiados durante el sorteo de &quot;El Gordo&quot;. Durante los días 22 y 23 de diciembre por entregar un décimo original de la lotería de Navidad no premiado, se podrá obtener una consumición con tapa de degustación en este establecimiento sevillano. EFE/ David Arjona

La terraza del bar 'La Vespa' de Sevilla, plagada de décimos. / David Arjona / EFE

Distribución de los décimos

Una vez impresos, los décimos se distribuyen a administraciones de lotería autorizadas en toda España. La logística sigue un plan preciso para que cada punto de venta reciba la cantidad correcta de décimos por serie, evitando pérdidas o fraudes. Todo el transporte está controlado y registrado, y cada administración confirma la recepción antes de poner los décimos a la venta. A partir de ahí, solo queda confiar en que sea uno de los premiados.

Control durante el transporte

  • Transporte seguro con seguimiento de cada lote.
  • Registro digital de series y cantidades en cada administración.
  • Firmas y comprobaciones al recibir los décimos.
  • Vigilancia y auditorías periódicas para garantizar la integridad del sorteo.

Desde que empiece el sorteo, puedes comprobar si tu número ha resultado premiado en nuestra web.

